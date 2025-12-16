Desembargador Claudio de Mello Tavares tomou posse como desembargador em 1998 - Divulgação /TRE-RJ

Publicado 16/12/2025 21:26 | Atualizado 17/12/2025 07:51

Rio - O desembargador Claudio de Mello Tavares tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na noite desta terça-feira (16), em sessão solene no Plenário Ministro Waldemar Zveiter, no Tribunal de Justiça (TJRJ), no Centro. Como o mandato tem duração de dois anos, ele será o responsável por comandar as eleições de 2026 em todo o estado.

Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Claudio tomou posse como desembargador em 1998 e atuou como conselheiro da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) entre 2004 e 2005. O novo presidente do TRE-RJ também foi corregedor-geral da Justiça do estado de 2017 a 2018, além de presidente do TJRJ de 2019 a 2020.

Condecorado com o Colar do Mérito do Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2020, Claudio é autor dos livros 'Da União Livre à União Estável – Aspectos do Concubinato' e 'Impeachment De Governador De Estado'.

Ainda durante a sessão, o desembargador Fernando Cerqueira Chagas tomou posse como vice-presidente do TRE-RJ e passou a ser também corregedor regional eleitoral.