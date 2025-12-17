Estabelecimento vendia aparelhos roubados - Reprodução

Estabelecimento vendia aparelhos roubadosReprodução

Publicado 17/12/2025 12:13

Rio - Dois homens foram presos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, após a Polícia Civil recuperar mais de 30 celulares de origem ilícita em um centro comercial da região, nesta quarta-feira (17). A ação faz parte da Operação Rastreio, que combate furtos, roubos e a venda ilegal de aparelhos.

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), os dois bandidos foram flagrados com os telefones móveis e responderão pelo crime de receptação qualificada. Um deles já tinha antecedentes pelo mesmo delito e era conhecido na área pela venda de aparelhos furtados.

Os celulares apreendidos passarão por perícia e serão devolvidos aos donos legítimos. A operação, de caráter permanente, tem como objetivo reduzir os índices de roubo e furto de celulares na cidade.

A Polícia Civil também destacou que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp: 21 98197-0930. O sigilo é garantido.