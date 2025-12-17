Carro desaparece em rua alagada de Petrópolis - Reprodução/Redes sociais

Carro desaparece em rua alagada de PetrópolisReprodução/Redes sociais

Publicado 17/12/2025 10:32 | Atualizado 17/12/2025 16:07

Rio - Pelo menos dois carros acabaram sendo "engolidos" por um rio que transbordou na altura da Rua Visconde de Souza, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na manhã desta quarta-feira (17). Os casos aconteceram durante um forte temporal que atingiu a cidade e outras regiões do estado . Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local e fazem buscas pelos ocupantes de um dos carros.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver moradores desesperados pedindo para que o motorista do carro vermelho e o carona deixem o carro. "Desce daí, sai daí", gritam populares, enquanto o veículo vira de lado e acaba afundando no rio. Veja as imagens:

Vídeo mostra momento em que carro é "engolido" por rio que transbordou em Petrópolis, na Região Serrana, na manhã desta quarta-feira (17)



Crédito: reprodução/redes #ODia pic.twitter.com/URjRhUpEj3 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 17, 2025 Um segundo vídeo mostra um carro branco desaparecendo em meio à água: Um segundo vídeo mostra um carro branco desaparecendo em meio à água:

Às 7h29, a Defesa Civil do município emitiu alerta extremo para risco de deslizamentos na região do Quitandinha. As aulas foram suspensas no bairro, e o Centro Histórico de Petrópolis também foi temporariamente fechado devido às chuvas.



As escolas estão funcionando como pontos de apoio para moradores que tiveram as casas invadidas pela água. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 60 mm em apenas uma hora e cerca de 150 mm nas últimas 24 horas.

Ao todo, as equipes registraram, até às 14h, cerca de 40 ocorrências, entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos. Além disso, seis famílias precisaram ser abrigadas no ponto de apoio da Escola Municipal Rosalina Nicolay. No entanto, na parte da tarde, elas foram encaminhadas a casas de parentes.

Moradores dizem que a situação é crítica e que temem novos desastres semelhante ao ocorrido em fevereiro de 2022 , quando um volume recorde de chuva provocou enchentes, deslizamentos de terra e inundações, resultando em centenas de mortos e grandes danos à cidade. Esse foi considerado o pior evento meteorológico da cidade desde 1932.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil reforça a importância de que moradores em áreas de risco mantenham a atenção redobrada e sigam as seguintes orientações:



* Evite permanecer em locais interditados.

* Não transite por áreas alagadas.

* Fique atento a sinais de deslizamentos.



Em caso de ventos fortes:

* Feche todas as janelas, basculantes e portas de armários para evitar o ingresso de vento e a formação de correntes de ar.



* Feche persianas, cortinas ou blecautes para proteger os vidros e evitar a dispersão de estilhaços em caso de quebra.



* Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar riscos em caso de queda de árvores ou postes.



* Evite deixar objetos soltos em locais altos que possam ser arremessados pelo vento.



Em caso de emergência, ligue para o número 199.