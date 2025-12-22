A Viação Real Auto Ônibus é responsável pela operação de dez linhas na cidade do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/12/2025 20:11

Rio – A greve de motoristas, mecânicos e funcionários da Viação Real Auto Ônibus , que teve início na madrugada desta segunda-feira (22), vai se estender até, pelo menos, essa terça (23). Ao longo de um dia inteiro de negociações, as partes não chegaram a um acordo sobre o pagamento de salários, ticket alimentação, FGTS e férias atrasados.

- Os trabalhadores estão irredutíveis e garantem que só retornam quando todos seus direitos forem pagos. Estou muito preocupado - admitiu José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários.

A Viação Real Auto Ônibus é responsável pela operação de dez linhas que circulam pelo Centro da cidade e pelas zonas Sul e Sudoeste - somente a 315 (Central x Recreio) e a 163 funcionaram devido a um acordo com outras empresas. Funcionários da Vila Isabel também promoverão uma paralisação mais cedo, mas já desfizeram o impasse.

O Sindicato dos Rodoviários explicaram que os funcionários da Viação Real cruzaram os braços por causa de atrasos em relação às férias, desde outubro, e de verbas rescisórias, FGTS e INSS, desde junho. Descontos no contracheque para pagamento de pensões e empréstimos consignados que não estão sendo repassados a bancos e entidades financeiras também influenciam na decisão.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que a prefeitura tomou conhecimento sobre a paralisação: "Cabe ressaltar que o repasse de subsídios da Prefeitura aos consórcios está em dia. A paralisação é uma questão entre empregadores e funcionários das companhias de ônibus".

Já o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, e o Consórcio Intersul alegaram, também por nota, que a paralisação “reflete a grave crise enfrentada diariamente pelo setor”.

O consórcio salientou que aguarda um desfecho positivo para o caso o mais rapidamente possível, o que permitirá “a normalização da operação e a retomada plena do atendimento à população carioca”.

Como alternativa, a Prefeitura do Rio sugeriu que os passageiros afetados recorram ao metrô e solicitou reforço na operação das seguintes linhas:

- 104 (Terminal Gentileza x São Conrado)

- 107 (Central x Urca)

- 109 (Santo Cristo x São Conrado)

- 161 (Terminal Gentileza x Ipanema)

- 169 (Terminal Gentileza x General Osório)

- 232 (Lins x Castelo), 409 (Saens Peña x Horto)

- 410 (Saens Peña x Gávea)

- 435 (Grajaú x Gávea)

- 473 (São Januário x Lido)

- 552 (Terminal Alvorada x Rio Sul)

- 583 (Cosme Velho x Leblon)

- 584 (Cosme Velho x Leblon)

- SP805 (Terminal Alvorada x Jardim Oceânico).

*A linha 109 (Santo Cristo x São Conrado) teve seu itinerário estendido até o Terminal Gentileza.

Alternativas de deslocamento sugeridas pela SMTR

-Linhas 163, 112 e 112SV:

Passageiros do Terminal Intermodal Gentileza (TIG) podem utilizar as linhas 169, 161 e 109.



-Linha 222 (Vila Isabel x Gamboa):

Atendimento coberto pela linha 232 (Lins de Vasconcelos x Castelo) entre Vila Isabel e Centro.



-Linhas 432, 433 e 439: Atendimento realizado pela linha 435 (Grajaú x Gávea)entre Vila Isabel e Maracanã.



-Linha 433 (Vila Isabel x Copacabana)

Atendimento coberto pela linha 409 (Saens Peña x Horto) entre Afonso Pena e Botafogo.



-Linhas 309 (Central x Alvorada), 439 (Vila Isabel x Leblon), 432 (Vila Isabel x Gávea) e 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos)

- Atendimento pelas linhas 552 (Alvorada x Rio Sul), 583 e 584 (Cosme Velho x Leblon) entre Praia de Botafogo e Gávea e Siqueira Campos/Leblon até Botafogo.