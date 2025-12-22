- Os trabalhadores estão irredutíveis e garantem que só retornam quando todos seus direitos forem pagos. Estou muito preocupado - admitiu José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários.
A Viação Real Auto Ônibus é responsável pela operação de dez linhas que circulam pelo Centro da cidade e pelas zonas Sul e Sudoeste - somente a 315 (Central x Recreio) e a 163 funcionaram devido a um acordo com outras empresas. Funcionários da Vila Isabel também promoverão uma paralisação mais cedo, mas já desfizeram o impasse.
O Sindicato dos Rodoviários explicaram que os funcionários da Viação Real cruzaram os braços por causa de atrasos em relação às férias, desde outubro, e de verbas rescisórias, FGTS e INSS, desde junho. Descontos no contracheque para pagamento de pensões e empréstimos consignados que não estão sendo repassados a bancos e entidades financeiras também influenciam na decisão.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que a prefeitura tomou conhecimento sobre a paralisação: "Cabe ressaltar que o repasse de subsídios da Prefeitura aos consórcios está em dia. A paralisação é uma questão entre empregadores e funcionários das companhias de ônibus".
Já o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, e o Consórcio Intersul alegaram, também por nota, que a paralisação “reflete a grave crise enfrentada diariamente pelo setor”.
O consórcio salientou que aguarda um desfecho positivo para o caso o mais rapidamente possível, o que permitirá “a normalização da operação e a retomada plena do atendimento à população carioca”.
Como alternativa, a Prefeitura do Rio sugeriu que os passageiros afetados recorram ao metrô e solicitou reforço na operação das seguintes linhas:
- 104 (Terminal Gentileza x São Conrado) - 107 (Central x Urca) - 109 (Santo Cristo x São Conrado) - 161 (Terminal Gentileza x Ipanema) - 169 (Terminal Gentileza x General Osório) - 232 (Lins x Castelo), 409 (Saens Peña x Horto) - 410 (Saens Peña x Gávea) - 435 (Grajaú x Gávea) - 473 (São Januário x Lido) - 552 (Terminal Alvorada x Rio Sul) - 583 (Cosme Velho x Leblon) - 584 (Cosme Velho x Leblon) - SP805 (Terminal Alvorada x Jardim Oceânico).
*A linha 109 (Santo Cristo x São Conrado) teve seu itinerário estendido até o Terminal Gentileza.
Alternativas de deslocamento sugeridas pela SMTR
-Linhas 163, 112 e 112SV: Passageiros do Terminal Intermodal Gentileza (TIG) podem utilizar as linhas 169, 161 e 109.
-Linha 222 (Vila Isabel x Gamboa): Atendimento coberto pela linha 232 (Lins de Vasconcelos x Castelo) entre Vila Isabel e Centro.
-Linhas 432, 433 e 439: Atendimento realizado pela linha 435 (Grajaú x Gávea)entre Vila Isabel e Maracanã.
-Linha 433 (Vila Isabel x Copacabana) Atendimento coberto pela linha 409 (Saens Peña x Horto) entre Afonso Pena e Botafogo.
-Linhas 309 (Central x Alvorada), 439 (Vila Isabel x Leblon), 432 (Vila Isabel x Gávea) e 433 (Vila Isabel x Siqueira Campos)
- Atendimento pelas linhas 552 (Alvorada x Rio Sul), 583 e 584 (Cosme Velho x Leblon) entre Praia de Botafogo e Gávea e Siqueira Campos/Leblon até Botafogo.
