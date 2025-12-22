Escola Municipal Leitão da Cunha foi reinaugurada nesta terça-feira (22)Divulgação/SME/Alan Costa
Antes do incêndio, a escola já passava por reformas para se tornar um Ginásio Educacional Tecnológico (GET) e havia recebido melhorias estruturais. Nesta segunda-feira, Ferreirinha destacou que, a partir desta nova fase, a Leitão da Cunha passa oficialmente a integrar o modelo de Ginásio Educacional Tecnológico da rede municipal carioca, voltado para tecnologia, pensamento computacional, cultura maker e a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).
A escola, que leva o nome do médico Leitão da Cunha, foi fundada no ano de 1908 em estilo arquitetônico eclético.
Raul Leitão da Cunha nasceu no Rio em 2 de janeiro de 1881. Formou-se em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina em 1903. Em 1908, foi indicado para o cargo de professor substituto de Histologia na Faculdade de Medicina do Rio e, dois anos depois, tornou-se professor titular de Anatomia Patológica na mesma instituição.
Ele iniciou sua carreira de médico no Hospício Nacional da Praia Vermelha, tendo sido nomeado, em 1905, diretor do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Nacional de Alienados. Substituiu o professor Chapot-Prévost na seção de Bacteriologia, Histologia e Anatomia Patológica da Faculdade Nacional de Medicina, exercendo esse cargo até falecer, em 4 de março de 1947.
Cunha foi ainda vice-diretor e, em 1932, Diretor da Faculdade Nacional de Medicina, Diretor-Geral da Instrução Pública Municipal de 1918 a 1920, Diretor do Serviço Sanitário do Distrito federal, de 1920 a 1926, Membro do Conselho Nacional de Educação, Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, Chefe de Serviço do Hospital São Francisco de Assis e Reitor da Universidade do Brasil durante sete anos.
Ele também atuou como Ministro da Educação e Saúde Pública, no governo do Presidente José Linhares, de 30 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.