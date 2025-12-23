Policias da 59ª DP (Duque de Caxias) participaram da ação - Divulgação

Publicado 23/12/2025 10:12

Rio - Três homens que transportavam cerca de uma tonelada de cobre em um caminhão foram presos em flagrante, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, agentes do 59ª DP interceptaram o veículo na Rodovia Washington Luís, no Sentido Jardim Gramacho, e constataram que a carga não tinha procedência comprovada.



Durante a vistoria na caçamba, os policiais encontraram em maioria cabos, além de sucata diversa, como blocos de motores automotivos, latas prensadas, peças metálicas e partes de caixas de marcha. Pelo menos quatro blocos de motores tinham registro de roubo e foram identificados como pertencentes a veículos de duas montadoras diferentes.

Ainda conforme a corporação, a abordagem ocorreu após informações de inteligência indicarem que o veículo levava uma carga irregular da Comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, para Duque de Caxias.



Dentre os detidos estavam o motorista e dois ajudantes, que afirmaram trabalhar para uma empresa de sucata no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias. Eles foram levados para a delegacia e presos em flagrante por receptação.



