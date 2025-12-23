Facas, tesouras e outros objetos perfurantes foram apreendidos no Parque do Flamengo - Divulgação

Publicado 23/12/2025 14:01

Rio - Uma operação realizada nesta terça-feira (23) no Parque do Flamengo resultou na apreensão de facas, tesouras e outros objetos perfurantes que foram encontrados com pessoas no entorno do Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck, na Zona Sul do Rio.

Um homem chegou a ser levado para a 9ª DP (Catete) após ser flagrado furtando energia elétrica do teatro. Com ele, os agentes também encontraram duas facas de grande porte.



A ação aconteceu após denúncias de frequentadores do espaço, que relataram abordagens e pequenos delitos na região.

Segundo os responsáveis da operação, além do material apreendido com os abordados, outros objetos cortantes estavam escondidos debaixo de bancos de concreto e na vegetação próxima ao teatro, área bastante frequentada por famílias e crianças, principalmente aos fins de semana.

A ação contou com agentes do programa Aterro Presente e da Superintendência Estadual da Zona Sul e Centro.