Caso de grávida morta na Rocinha tem nova linha de investigação - Reprodução / Redes Sociais

Caso de grávida morta na Rocinha tem nova linha de investigação Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/12/2025 14:59

Rio - Uma nova linha de investigação aponta que o caso da mulher grávida de cinco meses achada morta com um fio amarrado ao pescoço , dentro de casa, na Rocinha, Zona Sul, não se trata de um feminicídio, mas sim que Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, tirou a própria vida.

Géssica foi encontrada já sem vida por militares do Corpo de Bombeiros, acionados às 9h desta terça-feira (23). O corpo da vítima foi levado à maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A direção do hospital divulgou que os médicos avaliaram as condições do feto e constataram que não havia possibilidade de salvá-lo. O bebê foi encaminhado para o IML.

Durante as investigações iniciais, depoimentos de familiares, o laudo da unidade médica, que inicialmente apontava morte por esganadura, além da tentativa de fuga do namorado de Géssica levaram a polícia a tratar o caso como feminicídio.

Em apurações posteriores, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foram analisadas conversas armazenadas no telefone celular do suspeito. Além disso, nova perícia realizada por médico-legista constatou enforcamento com nó atípico na região da nuca.

Pelo conjunto de elementos técnicos e investigativos reunidos, a DHC aponta o suicídio como principal linha de investigação, que segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. Com isto, Augusto foi liberado