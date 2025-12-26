Plano operacional do Réveillon é anunciado em coletiva de imprensaÉrica Martin / Agência O Dia
O Réveillon de Copacabana, no Palco Rio, será embalado pelos shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, João Gomes, Belo, Alcione e mais. Na Princesinha do Mar, o Palco Samba ainda agita os amantes do gênero, com shows de Diogo Nogueira, Roberta Sá, Mart’nália e mais. No Leme, o Palco dedicado à música gospel conta com fenômenos como Midian Lima, Thalles Roberto, Samuel Messias e mais.
Interdições de trânsito
Para a festa, os bloqueios e interdições de trânsito iniciam um dia antes. De acordo com a CET-Rio, o estacionamento em diversas vias de Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon e Botafogo estará proibido a partir das 6h da próxima terça-feira (30).
A partir da 0h da quarta-feira (31), os ônibus de fretamento estarão proibidos de entrar no bairro de Copacabana. A partir das 7h, as vias serão bloqueadas. As avenidas Vieira Solto e Delfim Moreira estarão fechadas junto à orla e abertas junto aos prédios. A Avenida Atlântica (Leme e Copacabana) estará totalmente bloqueada ao trânsito.
A partir das 19h do dia 31 de dezembro, os acessos ao bairro de Copacabana estarão restritos a ônibus e táxis. A partir das 21h, o bloqueio será total, inclusive para ônibus e táxis.
Após a festa, as vias começarão a ser liberadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro. Em Copacabana, o fluxo no bairro estará liberado, mas a Avenida Atlântica permanecerá interditada nos dois sentidos.
Às 10h, a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios será liberada e uma faixa reversível implementada. A liberação total acontecerá apenas às 18h.
Ônibus
Para a chegada do público à Copacabana, no dia 31 de dezembro, entre 18h e 21h, 24 linhas municipais e 11 linhas intermunicipais vão estender o trajeto até Copacabana para diminuir a necessidade de baldeações.
Estes veículos, que terão “Réveillon Copacabana” no letreiro, circularão pela Avenida Prado Júnior, Avenida Nossa Senhora de Copacabana e com desembarque na Avenida Princesa Isabel. Após o fechamento total do acesso ao bairro, os ônibus passarão a operar no Terminal Enseada de Botafogo.
Confira as linhas que irão operar no Terminal Enseada:
Linhas municipais:
Zona Norte:
232 - Lins de Vasconcelos
238 - Água Santa
265 - Marechal Hermes
298 - Acari
312 - Penha (via Olaria)
355 - Madureira
399 - Metrô Pavuna
457 - Abolição
474 - Méier (via Jacaré)
483 - Penha
Ilha do Governador:
324 - Ribeira
328 - Bananal
Centro e Grande Tijuca:
169 - Terminal Gentileza (via Central)
410 - Saens Peña
Zona Oeste e Zona Sudoeste:
363 - Vila Valqueire
368 - Riocentro
383 - Realengo
388 - Cesarão (via Santa Cruz)
393 - Bangu
397 - Terminal Campo Grande
Zona Oeste e Zona Sudoeste (Praia de Botafogo)
550 - Cidade de Deus
553 - Recreio dos Bandeirantes
554 - Vargem Grande
2338 - Campo Grande (via Magarça)
Linhas intermunicipais:
Leste Fluminense:
740D Charitas (Niterói)
Partidas: 01h15, 01h30, 02h30 e 03h00
775D Charitas (Niterói)
Partidas: 05h00
2740D Charitas (Niterói)
Partidas: 01h00, 02h00, 03h30 e 04h30
9721D Santa Izabel (são Gonçalo)
Partidas: 01h00, 02h00, 03h00, 04h00 e 05h00
4110D São Gonçalo
Partidas: 00h30, 01h30, 02h30 e 03h30
2146D Maricá
Partidas: 00h00, 02h00 e 04h00
Baixada Fluminense:
2125C Magé
Partidas: 01h00, 02h40 e 05h00
2951C Duque de Caxias
Partidas: 01h00 as 05h00 - Intervalo 30min
1955B Nova Iguaçu
Partidas: 01h00 às 02h00 - Intervalo 30min
Partidas: 02h00 às 05h00 - Intervalo 90min
1512B Coelho da Rocha (são João de Meriti)
Partidas: 01h00 às 02h00 - Intervalo 30min
Partidas: 02h00 às 05h00 - Intervalo 90min
Região Serrana:
Petrópolis
Partidas: 01h, 01h30, 02h30 e 05h00
Metrô
Quem planeja pegar o metrô para se deslocar no Ano Novo, deverá adquirir o passaporte Réveillon 2026, que custa R$ 15 e dá direito a uma passagem de ida – através de um QR code no aplicativo do MetrôRio – e uma de volta – com pulseira que deverá ser retirada na ida.
As vendas dos passaportes do Réveillon estão abertas até às 18h do dia 31 de dezembro no aplicativo do MetrôRio. As passagens são vendidas por faixas de horários. A pulseira é obrigatória para o embarque após o evento.
Mesmo quem não utilizar o QR code na ida, deverá retirar a pulseira da volta. A retirada poderá ser feita, das 14h às 22h, nas estações Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório, Jardim Oceânico e Maracanã.
Vale lembrar que, a partir das 19h, até às 23h59, o embarque no metrô será somente com o passaporte correspondente à faixa horária.
A concessionária MetrôRio orienta os passageiros a preferir a estação Siqueira Campos, em Copacabana, para desembarque e embarque. A estação Cardeal Arcoverde, também em Copacabana, funcionará somente para desembarque das 19h à 23h59 do dia 31 de dezembro.
O metrô vai operar com a Linha 1, da estação Uruguai até o Jardim Oceânico, e a Linha 2, da Pavuna até a General Osório.
No dia 1º de janeiro, de 0h às 5h, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e Jardim Oceânico estarão abertas para embarque apenas com a pulseira. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque.
Ao longo do dia, o metrô vai funcionar das 7h às 23h. Todas estações estarão abertas, exceto: Praça Onze, Saara/Presidente Vargas e Uruguaiana/Centro. A reabertura será no dia 2 de janeiro, às 5h.
No dia 31 de dezembro, a estação Central do Brasil irá fechar às 21h15. No entanto, à 0h20 do dia 1º será reaberta. Da reabertura até às 2h, os trens circularão com intervalos médios de 17 minutos. A partir das 2h, a operação acontecerá a cada hora.
A Secretaria Municipal de Ordenamento Urbano (Seop) informou que a orla de Copacabana será monitorada por 78 torres da Polícia Militar. No total, 17 ruas de acesso à praia ainda terão pontos de revistas.
Para o evento, 1.370 agentes de Ordem Pública e da Guarda Municipal estarão envolvidos em ações preventivas, de monitoramento e de fiscalizações.
A secretaria confirmou a operação conhecida como “Tatuí”, nos dias que antecedem o evento, para procurar itens proibidos que possam ter sido escondidos enterrados na areia e reforçou os itens que terão entrada proibida nas areias durante o Réveillon.
Está proibido:
- Comercialização de garrafas de vidro por ambulantes
- Cercamento de área pública por barraqueiros
- Utilização de área maior do que a já concedida por quiosques
- Estacionamento nas ruas proibidas pela CET-Rio
- Carga e descarga de mercadorias após horário determinado
- Entrada de garrafas de vidro nos bloqueios (medida feita pela Polícia Militar).
Para quem prefere ver o espetáculo do Réveillon na água, as inspeções de segurança que autorizam os barcos a participar do evento serão feitas pela Marinha do Brasil até o dia 30 de dezembro. Até o momento, 200 embarcações já estão aprovadas, mas a Capitania dos Portos estima que mais outras 300 ainda sejam autorizadas.
As embarcações autorizadas receberão um selo, de acordo com seus tamanhos. No dia do réveillon, antes do espaço reservado ser acessado, os barcos passarão por uma nova inspeção, onde será feita a checagem dos itens de segurança e da lotação permitida.
Será feito ainda o teste do bafômetro nos condutores, que não poderão consumir bebidas alcoólicas. Eles receberão uma pulseira de “zero álcool”, que será de uso obrigatório. O teste do bafômetro poderá ser feito de forma aleatória no decorrer do evento.
No total, 400 marinheiros participarão da operação. A Capitania dos Portos ainda alertou para a possível restrição ou proibição de navegação em casos de mau tempo.
