Plano operacional do Réveillon é anunciado em coletiva de imprensaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/12/2025 12:39

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, nesta sexta-feira (26), o plano operacional para o Réveillon, que deve receber mais de 2,5 milhões de pessoas apenas em Copacabana, na Zona Sul, onde estão concentrados quatro dos 13 palcos espalhados pela cidade.

"Tudo aponta que nós teremos um espetáculo muito maior, especialmente em Copacabana. O nosso recado, a nossa mensagem para os cariocas é: continuem aproveitando, se divertindo, desfrutando da mais incrível de todas as cidades, mas respeitem algumas regras que são básicas. São regras que não cerceiam o direito de celebrar, de comemorar, de amar, de viver a cidade, de fazer sua oração, de curtir seu ritmo, mas são regras importantes, especialmente para o dia 31 de dezembro, para que tenhamos a nossa celebração da passagem de ano feita da maneira mais civilizada possível, mais segura possível para as pessoas", disse o prefeito Eduardo Paes, durante coletiva de imprensa.

Para o espetáculo da queima de fogos em Copacabana, serão posicionadas 19 balsas, nove a mais que no ano anterior, ao longo da orla da Princesinha do Mar. Além dos fogos, à 1h40, durante o show do Alok, um show aéreo de drones promete homenagear o Rio.



O Réveillon de Copacabana, no Palco Rio, será embalado pelos shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, João Gomes, Belo, Alcione e mais. Na Princesinha do Mar, o Palco Samba ainda agita os amantes do gênero, com shows de Diogo Nogueira, Roberta Sá, Mart’nália e mais. No Leme, o Palco dedicado à música gospel conta com fenômenos como Midian Lima, Thalles Roberto, Samuel Messias e mais.



Interdições de trânsito



Para a festa, os bloqueios e interdições de trânsito iniciam um dia antes. De acordo com a CET-Rio, o estacionamento em diversas vias de Copacabana, Ipanema, Leme, Leblon e Botafogo estará proibido a partir das 6h da próxima terça-feira (30).



A partir da 0h da quarta-feira (31), os ônibus de fretamento estarão proibidos de entrar no bairro de Copacabana. A partir das 7h, as vias serão bloqueadas. As avenidas Vieira Solto e Delfim Moreira estarão fechadas junto à orla e abertas junto aos prédios. A Avenida Atlântica (Leme e Copacabana) estará totalmente bloqueada ao trânsito.



A partir das 19h do dia 31 de dezembro, os acessos ao bairro de Copacabana estarão restritos a ônibus e táxis. A partir das 21h, o bloqueio será total, inclusive para ônibus e táxis.



Após a festa, as vias começarão a ser liberadas a partir das 5h do dia 1º de janeiro. Em Copacabana, o fluxo no bairro estará liberado, mas a Avenida Atlântica permanecerá interditada nos dois sentidos.



Às 10h, a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios será liberada e uma faixa reversível implementada. A liberação total acontecerá apenas às 18h.



Ônibus



Para a chegada do público à Copacabana, no dia 31 de dezembro, entre 18h e 21h, 24 linhas municipais e 11 linhas intermunicipais vão estender o trajeto até Copacabana para diminuir a necessidade de baldeações.



Estes veículos, que terão “Réveillon Copacabana” no letreiro, circularão pela Avenida Prado Júnior, Avenida Nossa Senhora de Copacabana e com desembarque na Avenida Princesa Isabel. Após o fechamento total do acesso ao bairro, os ônibus passarão a operar no Terminal Enseada de Botafogo.



Confira as linhas que irão operar no Terminal Enseada:

Linhas municipais:

Zona Norte:

232 - Lins de Vasconcelos

238 - Água Santa

265 - Marechal Hermes

298 - Acari

312 - Penha (via Olaria)

355 - Madureira

399 - Metrô Pavuna

457 - Abolição

474 - Méier (via Jacaré)

483 - Penha



Ilha do Governador:

324 - Ribeira

328 - Bananal

Centro e Grande Tijuca:

169 - Terminal Gentileza (via Central)

410 - Saens Peña



Zona Oeste e Zona Sudoeste:

363 - Vila Valqueire

368 - Riocentro

383 - Realengo

388 - Cesarão (via Santa Cruz)

393 - Bangu

397 - Terminal Campo Grande



Zona Oeste e Zona Sudoeste (Praia de Botafogo)

550 - Cidade de Deus

553 - Recreio dos Bandeirantes

554 - Vargem Grande

2338 - Campo Grande (via Magarça)



Linhas intermunicipais:



Leste Fluminense:

740D Charitas (Niterói)

Partidas: 01h15, 01h30, 02h30 e 03h00

775D Charitas (Niterói)

Partidas: 05h00

2740D Charitas (Niterói)

Partidas: 01h00, 02h00, 03h30 e 04h30

9721D Santa Izabel (são Gonçalo)

Partidas: 01h00, 02h00, 03h00, 04h00 e 05h00

4110D São Gonçalo

Partidas: 00h30, 01h30, 02h30 e 03h30

2146D Maricá

Partidas: 00h00, 02h00 e 04h00



Baixada Fluminense:

2125C Magé

Partidas: 01h00, 02h40 e 05h00

2951C Duque de Caxias

Partidas: 01h00 as 05h00 - Intervalo 30min

1955B Nova Iguaçu

Partidas: 01h00 às 02h00 - Intervalo 30min

Partidas: 02h00 às 05h00 - Intervalo 90min

1512B Coelho da Rocha (são João de Meriti)

Partidas: 01h00 às 02h00 - Intervalo 30min

Partidas: 02h00 às 05h00 - Intervalo 90min



Região Serrana:

Petrópolis

Partidas: 01h, 01h30, 02h30 e 05h00



Metrô



Quem planeja pegar o metrô para se deslocar no Ano Novo, deverá adquirir o passaporte Réveillon 2026, que custa R$ 15 e dá direito a uma passagem de ida – através de um QR code no aplicativo do MetrôRio – e uma de volta – com pulseira que deverá ser retirada na ida.



As vendas dos passaportes do Réveillon estão abertas até às 18h do dia 31 de dezembro no aplicativo do MetrôRio. As passagens são vendidas por faixas de horários. A pulseira é obrigatória para o embarque após o evento.



Mesmo quem não utilizar o QR code na ida, deverá retirar a pulseira da volta. A retirada poderá ser feita, das 14h às 22h, nas estações Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório, Jardim Oceânico e Maracanã.



Vale lembrar que, a partir das 19h, até às 23h59, o embarque no metrô será somente com o passaporte correspondente à faixa horária.



A concessionária MetrôRio orienta os passageiros a preferir a estação Siqueira Campos, em Copacabana, para desembarque e embarque. A estação Cardeal Arcoverde, também em Copacabana, funcionará somente para desembarque das 19h à 23h59 do dia 31 de dezembro.



O metrô vai operar com a Linha 1, da estação Uruguai até o Jardim Oceânico, e a Linha 2, da Pavuna até a General Osório.



No dia 1º de janeiro, de 0h às 5h, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e Jardim Oceânico estarão abertas para embarque apenas com a pulseira. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque.



Ao longo do dia, o metrô vai funcionar das 7h às 23h. Todas estações estarão abertas, exceto: Praça Onze, Saara/Presidente Vargas e Uruguaiana/Centro. A reabertura será no dia 2 de janeiro, às 5h.



SuperVia



No dia 31 de dezembro, a estação Central do Brasil irá fechar às 21h15. No entanto, à 0h20 do dia 1º será reaberta. Da reabertura até às 2h, os trens circularão com intervalos médios de 17 minutos. A partir das 2h, a operação acontecerá a cada hora.

Saúde

Durante o evento em Copacabana, quatro postos de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), localizados na Avenida Princesa Isabel, Praça do Lido, Rua República do Peru e Rua Siqueira Campos, funcionarão das 17h30 do dia 31 de dezembro às 5h do dia 1º de janeiro.

No total, 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação atenderão o público que precisar de atendimento médico. A equipe contará com 230 trabalhadores, sendo 67 médicos, 57 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem.

Os hospitais receberão reforços nos plantões para atender a demanda do Réveillon e a Central Municipal de Regulação coordenará as transferências dos pacientes .

Ordenamento Urbano



A Secretaria Municipal de Ordenamento Urbano (Seop) informou que a orla de Copacabana será monitorada por 78 torres da Polícia Militar. No total, 17 ruas de acesso à praia ainda terão pontos de revistas.



Para o evento, 1.370 agentes de Ordem Pública e da Guarda Municipal estarão envolvidos em ações preventivas, de monitoramento e de fiscalizações.



A secretaria confirmou a operação conhecida como “Tatuí”, nos dias que antecedem o evento, para procurar itens proibidos que possam ter sido escondidos enterrados na areia e reforçou os itens que terão entrada proibida nas areias durante o Réveillon.



Está proibido:



- Comercialização de garrafas de vidro por ambulantes

- Cercamento de área pública por barraqueiros

- Utilização de área maior do que a já concedida por quiosques

- Estacionamento nas ruas proibidas pela CET-Rio

- Carga e descarga de mercadorias após horário determinado

- Entrada de garrafas de vidro nos bloqueios (medida feita pela Polícia Militar).



Capitania dos Portos



Para quem prefere ver o espetáculo do Réveillon na água, as inspeções de segurança que autorizam os barcos a participar do evento serão feitas pela Marinha do Brasil até o dia 30 de dezembro. Até o momento, 200 embarcações já estão aprovadas, mas a Capitania dos Portos estima que mais outras 300 ainda sejam autorizadas.



As embarcações autorizadas receberão um selo, de acordo com seus tamanhos. No dia do réveillon, antes do espaço reservado ser acessado, os barcos passarão por uma nova inspeção, onde será feita a checagem dos itens de segurança e da lotação permitida.



Será feito ainda o teste do bafômetro nos condutores, que não poderão consumir bebidas alcoólicas. Eles receberão uma pulseira de “zero álcool”, que será de uso obrigatório. O teste do bafômetro poderá ser feito de forma aleatória no decorrer do evento.



No total, 400 marinheiros participarão da operação. A Capitania dos Portos ainda alertou para a possível restrição ou proibição de navegação em casos de mau tempo.

Comlurb

Para garantir a limpeza da festa, mais de cinco mil garis estarão mobilizados no Réveillon. Apenas em Copacabana, quase dois mil profissionais trabalharão na pré-limpeza do dia 31 de dezembro, além da limpeza e no repasse da tarde e noite do dia 1º de janeiro.

No total, 439 veículos e equipamentos estarão mobilizados, sendo 213 apenas em Copacabana. Seis mil contêineres com capacidade de 240 litros, sendo dois mil em Copacabana, e outros mil com capacidade de 1.200 litros , sendo 500 em Copacabana, ajudarão a manter os locais limpos.

A Comlurb reforça que dia 31 de dezembro não haverá coleta de lixo noturna regular em Copacabana. A operação será transferida para o dia 1º de janeiro, a partir das 7h. A coleta noturna do dia 1º de janeiro está mantida.

Secretaria da Mulher

Durante o Réveillon, equipes da Secretaria da Mulher atuarão para conscientizar sobre assédio e violência contra a mulher e acolher eventuais vítimas. Os banheiros femininos estarão adesivados com a campanha do Rio+Seguro para Mulheres, com QR Code que direciona para o site Mulher.Rio, que fornece orientações.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social estará com equipes nos 13 palcos espalhados no Rio para distribuir pulseiras de identificação para crianças, além de abordar pessoas em vulnerabilidade social, acolher temporariamente caso seja necessário e participar na busca ativa a crianças e adolescentes perdidos.

Em Copacabana, a equipe vai trabalhar das 15h às 5h e as pulseiras serão distribuídas em contêineres dos órgãos públicos na Rua República do Peru, esquina com a Avenida Atlântica.

COR

O Centro de Operações Rio (COR) vai atuar com uma base avançada em Copacabana, com monitoramento 24 horas por dia. No total, cerca de 700 câmeras vão monitorar as festas pela cidade. Mais de 300 equipamentos acompanharão o movimento do público nos acessos e na orla de Copacabana.

Para este ano, a novidade são 14 novas câmeras equipadas com superzoom. Além dos equipamentos, seis drones vão monitorar as festas.