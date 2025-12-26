Grande cardume na praia do Leme, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (26) - Cesar Sales/ Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 26/12/2025 17:16

Rio - Banhistas que estiveram nas praias do Leme e do Arpoador, na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (26), foram surpreendidos por um verdadeiro espetáculo da natureza. Um grande cardume se concentrou no mar, muito próximo à faixa de areia, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Veja as fotos:

