Grande cardume na praia do Leme, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (26)Cesar Sales/ Parceiro/ Agência O Dia
Visto de longe, o cardume chegou a ser confundido com uma grande mancha escura no mar, o que levantou suspeitas de poluição. No entanto, tratava-se apenas de uma enorme concentração de peixes, aproveitando as boas condições do mar.
O trecho entre a Praia do Leme e o Arpoador, onde o fenômeno foi registrado, está entre os pontos considerados próprios para banho, segundo os órgãos ambientais.
Especialista explica o fenômeno
Para entender o que pode ter provocado a formação do cardume, o biólogo ambiental Mário Moscatelli explica que o comportamento está, em geral, ligado à busca por alimento e à economia de energia. "Toda espécie gosta de gastar o mínimo de energia para encher a barriga. Um cardume dessa dimensão, algo que só lembro de ter visto por volta do ano 2000, ainda que em escala bem menor, pode estar associado, hipoteticamente, à grande abundância de alimento", afirma o especialista em entrevista ao DIA.
Segundo o biólogo, a presença de micro-organismos marinhos pode ser um dos fatores determinantes. "Dependendo da espécie, pode haver uma oferta elevada de fitoplâncton e zooplâncton, que são a base da cadeia alimentar marinha. Isso favorece a formação de grandes cardumes", explica Moscatelli.
Ele também destaca que o fenômeno pode estar relacionado ao período reprodutivo de algumas espécies e que a concentração de peixes acaba atraindo outros animais marinhos. "Esse cardume se torna um grande atrativo para peixes maiores, mamíferos marinhos e aves. É, literalmente, uma festa para vários elos da teia alimentar", completa.
Apesar das hipóteses, Moscatelli ressalta que, para uma conclusão precisa, é fundamental identificar a espécie de peixe envolvida. "Para ter uma resposta certeira, é essencial saber qual espécie está formando o cardume", conclui.
Rio segue com calor extremo
A cidade permanece, nesta sexta-feira (26), no terceiro nível do Protocolo de Calor. Na sexta-feira, o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com ventos fracos a moderados e temperaturas de 40ºC a 21ºC. No sábado (27), o panorama será parecido: a máxima pode chegar aos 39ºC e a mínima, aos 20ºC.
No domingo (28), o dia deve ser parcialmente nublado, de muito calor e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperatura podendo atingir os 40ºC. A mínima é de 19ºC.
Já na segunda-feira (29), o tempo muda um pouco. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com máxima de 40ºC e mínima de 22ºC, ainda sem chuva. Na terça-feira (30), no entanto, está prevista uma chuva fraca a isolada durante a tarde e noite, com temperaturas entre 35ºC e 21ºC.
