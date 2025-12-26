Rio - A Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul, ficou interditada por cerca de duas horas para a passagem de veículos após a queda de uma árvore no meio da via, na tarde desta sexta-feira (26). De acordo com o Centro de Operações Rio, a interdição aconteceu no trecho entre a Praça Eugênio Jardim e a Rua Barata Ribeiro.
Em um vídeo enviado à reportagem de O DIA, é possível ver motoristas passando em cima da calçada para conseguir sair da rua.
Veja as imagens:
Queda de árvore interdita a Rua Miguel Lemos, em Copacabana, e provoca retenções no trânsito na tarde desta sexta-feira (26).
