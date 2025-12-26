Árvore cai e interdita a Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul - Divulgação/COR-Rio

Publicado 26/12/2025 17:47

Rio - A Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul, ficou interditada por cerca de duas horas para a passagem de veículos após a queda de uma árvore no meio da via, na tarde desta sexta-feira (26). De acordo com o Centro de Operações Rio, a interdição aconteceu no trecho entre a Praça Eugênio Jardim e a Rua Barata Ribeiro.

Em um vídeo enviado à reportagem de O DIA, é possível ver motoristas passando em cima da calçada para conseguir sair da rua.

Veja as imagens:

Queda de árvore interdita a Rua Miguel Lemos, em Copacabana, e provoca retenções no trânsito na tarde desta sexta-feira (26).



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/pMnYhuwimO — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2025

Com a queda, a árvore atingiu a fiação da via. Além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas equipes da CET-Rio, da Comlurb, da Light e da Rioluz. O trânsito apresenta retenções na região.

