Polícia Militar atingiu a marca histórica de 800 fuzis apreendidos em menos de um anoDivulgação/PMERJ

Publicado 26/12/2025 22:37

Rio - A Polícia Militar do Rio atingiu, nesta sexta-feira (26), a marca de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano. Segundo um levantamento da corporação, mais de 90% dos fuzis apreendidos são fabricados em outros países da Europa, Ásia e, sobretudo, Estados Unidos. Não por coincidência, dois fuzis apreendidos nesta sexta-feira por policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram fabricados nos EUA: um Colt AR-15 M4 calibre 5.56 e um Bushmaster modelo XM15 calibre 5.56.

Ainda de acordo com o setor de inteligência da corporação, o 41º BPM foi a unidade que mais apreendeu fuzis, atingindo a marca de 132 fuzis, entre janeiro e 26 de dezembro. Também compõem a lista dos cinco batalhões melhores colocados no ranking o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com 112; do 15º BPM (Duque de Caxias); do 9º BPM (Rocha Miranda), com 62; e do 21º BPM (São João de Meriti), com 58 fuzis.



"Esse volume de apreensões de fuzis, impensável em qualquer outro estado da Federação, reflete a garra e o profissionalismo dos nossos policiais, como também a capacidade de planejamento da Corporação. Mas reflete também a necessidade da participação das forças federais nessas ações, especialmente no combate ao tráfico de armas", afirma o secretário de estado e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.



