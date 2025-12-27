Bombeiros buscam pelo piloto da aeronave no mar de Copacabana - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/12/2025 18:34

Rio - A Visual Propaganda Aérea, gestora da aeronave que caiu no mar de Copacabana, na Zona Sul do Rio , foi autuada por publicidade irregular. A Prefeitura do Rio informou que a empresa está habilitada para fazer propaganda, mas não tinha autorização para promover a campanha publicitária realizada pelo monomotor neste sábado (27).

O acidente deixou um morto e assustou banhistas na orla, que relataram um barulho muito alto no momento da queda. Segundo a Torre de Jacarepaguá, a aeronave de pequeno porte estava ocupada apenas por uma pessoa. Após duas horas de buscas com grupamento aéreo, equipes de mergulho e motos aquáticas, os Bombeiros encontraram o corpo do piloto e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).

De acordo com o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, a empresa do monomotor informou que essa era a primeira vez que o piloto realizava um voo neste tipo de aeronave.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. Em nota, a A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AGB.

"Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", explicou a FAB.

O DIA tenta contato com a Visual Propaganda Aérea, mas ainda não obteve resposta.

