Priscilla Almeida morreu ao ser esfaqueada em BRTReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 18:26

Câmeras de segurança flagraram três criminosos entrando no articulado sem pagar passagem, na estação Rubens Vaz. Eles se espalharam pelo coletivo e anunciaram o assalto, rendendo passageiros.

Priscilla estava nos fundos do ônibus, que fazia a linha 60 (Deodoro x Gentileza). Um dos ladrões pegou a bolsa da vítima, que reagiu e seguiu o trio até o lado de fora do coletivo, onde foi esfaqueada no peito por um deles.

A mulher voltou já ferida ao BRT. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

O DIA, Luiz Cláudio, ex-companheiro da passageira e pai do filho dela, de 9 anos, destacou que , Luiz Cláudio, ex-companheiro da passageira e pai do filho dela, de 9 anos, destacou que Priscilla estava com receio de trabalhar no dia do ocorrido.

"Ela postou momentos antes do embarque que a estação estava vazia e que estava com medo de ir trabalhar. Ela não merecia uma partida tão cruel, logo em um dia festivo, enquanto ia trabalhar. Ela era uma mãe exemplar, cuidadosa e alegre. Só quero que haja justiça quando os criminosos forem localizados", disse.

A vítima morava em Curicica, na Zona Sudoeste, e trabalhava como backoffice, um cargo relacionado ao setor administrativo, na concessionária Águas do Rio, no Centro. A empresa informou que a vítima atuou como prestadora de serviços na função de atendente da central de atendimento até julho deste ano.



"A empresa se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda", diz a nota.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, os agentes analisam as imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar e localizar os criminosos.