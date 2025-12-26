Priscilla da Silva Almeida, de 40 anos, deixou um filho de nove anosArquivo pessoal
"Ela postou momentos antes do embarque que a estação estava vazia e que estava com medo de ir trabalhar. Ela não merecia uma partida tão cruel, logo em um dia festivo, enquanto ia trabalhar", disse Luiz Claudio, que destacou ainda que Priscilla completaria 41 anos no próximo dia 4 de janeiro.
Segundo ele, o filho do casal está muito abalado com a perda da mãe, com quem ele morava. "Ela era uma mãe exemplar, cuidadosa e alegre", afirmou.
Priscilla chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será sepultado na manhã deste sábado (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime e tenta identificar o autor das facadas. A família e os amigos pedem por justiça. "Só quero que haja justiça quando os criminosos forem localizados", disse o ex-companheiro.
