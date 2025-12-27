Movimentação na Praia de Boa Viagem, em Niterói - Ana Fernanda Freire/Agência O DIA

Publicado 27/12/2025 15:29

Rio - Com calor extremo às vésperas do Réveillon, as praias de Niterói, na Região Metropolitana, e da cidade do Rio ficaram lotadas neste sábado (27). A O DIA, banhistas e comerciantes falaram como aproveitar e também sobre os cuidados que tomam no período de altas temperaturas.

Mãe e filha, Norma Sueli, 50 anos, e Suellen Miranda, 22, foram até a Praia de Icaraí para se refrescar. As moradoras do Cubango aproveitaram a ocasião para reunir outros membros da família.

"Eu não gosto de calor, mas em casa não dá para ficar. Eu gosto de ficar na sombra, mas elas [as filhas] preferem ficar no sol. Daqui a pouco eu até vou para o sol um pouco também, mas uso protetor solar, bebo bastante água e suco", relatou Norma.



Ainda em Icaraí, um grupo de mulheres aposentadas decidiu ir cedinho para evitar os momentos de temperaturas mais altas. "A gente tem a praia perto então aproveitamos para nos refrescar e ficar aqui, porque fora da praia não dá pra ficar. Só muita água, protetor solar e bronzeador, porque tem que ter uma corzinha. Chegamos aqui umas 9h30, a gente fica até umas 11h30/12h mais ou menos", contou a servidora aposentada federal Dionethe Farah, 72.

Nascida no Rio Grande do Sul, Simone Furtado se tornou moradora do bairro tradicional de Niterói há cerca de um ano. A gaúcha deixou claro que ama o clima fluminense. "Não saio mais daqui. Não volto para o Sul nem que me paguem", brincou.



Outra integrante do grupo, Lisis Brasil Guimarães, 70, contou que elas se reúnem na praia há cerca de cinco anos. "Nós ficávamos sozinhas e, de repente, uma foi chamando a outra. No final das contas, nós criamos um grupo, que chamamos 'amigas da praia e da vida'. Vamos a eventos juntas, fazemos várias coisas juntas. Tem dia que tem umas 17 mulheres aqui", comemorou.

Curtindo a sombra e água fresca, o contador Gustavo Rodrigues, 47, revelou que tem sido difícil lidar com o calor ao longo da semana. Aos sábados, ele aproveita a folga para visitar a praia.



"Tem que ter muito filtro solar, beber muita água, bastante líquido. Não está fácil mesmo. Fim de semana aproveito para vir para cá, pegar um ventinho. Esse calor muito forte eu não gosto não. Trabalho em casa e, nesse período, minha conta de luz vai lá para cima porque eu fico com o ar condicionado ligado", disse.



Na praia de Boa Viagem, também em Niterói, o aposentado André Maciel, 59, levou as netas para curtir o dia ensolarado. "A gente não tá acostumado mais com esse problema atmosférico, antigamente a gente tinha uma temperatura quente, mas não tão quente como hoje. Nos dias de semana fica mais difícil, nessa época do verão fica pior ainda, mas elas [as netas] gostam", contou.



Por volta das 11h, os termômetros de Boa Viagem marcaram os 30ºC. A corretora de imóveis Carolina Freixo reuniu toda a família para fugir do calor. "A gente costuma vir para cá, porque fica muito tranquilo. Para nós, que temos criança, é bem melhor. Hoje a gente só não vai ficar o dia todo porque o sol tá de matar. Viemos cedinho para ir embora lá pela hora do almoço", explicou a moradora de São Gonçalo, que completou:



"A gente tem bastante água aqui, fruta de montão. E como aqui não tem esse serviço de quiosque, a gente traz biscoito, sanduíche, bastante fruta e água principalmente".

Apesar do intenso calor levar o público às praias, os banhistas precisam tomar cuidado. Segundo o último boletim do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), datado da última segunda-feira (22), a Praia de Boa Viagem está imprópria para banho.

Já em Icaraí, a balneabilidade é positiva apenas nos trechos em frente à Praça Getúlio Vargas e em frente à Rua Otávio Carneiro. À esquerda da Pedra de Itapuca e em frente à Rua Mariz e Barros, o levantamento do Inea não aprova a entrada na água.



Lazer para uns, trabalho para o outros



Com uma barraquinha na areia da praia de Icaraí há 40 anos, o comerciante Dorval Dias pontuou que a época do verão é a melhor para vendas.



"Até o Carnaval fica bom, que continue esse calor assim. Eu sei que muita gente não gosta, mas realmente é uma beleza pra mim. Mas, quando eu chego em casa, vou direto jantar e dormir de tão cansado. No outro dia, já acordo com toda essa disposição. Eu comecei em 1986 e estou até hoje, graças a Deus", narrou.



Apesar dos pontos positivos, Dorval frisa que também é muito cansativo. "Muitos novos de hoje não aguentam não. É um serviço que você tem que ter disposição, tem que se alimentar bem, descansar bem. Se não dormir, você não aguenta não", explicou.



Já em Boa Viagem, o vendedor Luiz Antônio contou que as vendas começaram a aumentar. "Nesse calor de 40ºC, eu nem penso, não me preparo muito, só venho, chego aqui umas 7h e fico até 21h. Estou aqui todo dia", relatou.



Praias da Região Oceânica também ficaram lotadas. Pela manhã, motoristas enfrentaram um grande congestionamento no caminho para Camboinhas, Piratininga, Itaipu e Itacoatiara.



No Rio, a Zona Sul também ficou cheia. Desde o Natal, quando a cidade atingiu o nível 3 de calor, cariocas e turistas têm aproveitado os dias quentes até tarde da noite.



Recomendações com o calor

Para os dias quentes, o Centro de Operações Rio indica algumas orientações, como:



– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.



Previsão do tempo



No domingo (28), o tempo segue sem alterações significativas. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 40ºC e mínima de 21ºC.



Na segunda-feira (29), áreas de instabilidade associadas ao calor vão influenciar o tempo. A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do final da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 39ºC e a mínima, de 20ºC.



Na terça-feira (30), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva isoladas na tarde e na noite. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 34ºC e a mínima, de 20ºC.



Na quarta-feira (31), em função da atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a entrada de ventos úmidos, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 37ºC e a mínima, de 20ºC.