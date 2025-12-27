Incêndio aconteceu na Rua Branca de NeveReprodução / Redes Sociais

Rio - Duas crianças morreram em um incêndio em uma casa, na noite deste sábado (27), em Sepetiba, na Zona Oeste.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma menina de 3 anos e um menino de 2. Ambos estavam dentro de uma residência que pegou fogo na Rua Branca de Neve.
A corporação informou que militares do quartel de Sepetiba foram acionados para o local por volta das 19h05 e encontraram as crianças já em óbito. 
Às 21h15, as equipes continuavam trabalhando para apagar as chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.