Incêndio aconteceu na Rua Branca de Neve - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 21:29

Rio - Duas crianças morreram em um incêndio em uma casa, na noite deste sábado (27), em Sepetiba, na Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma menina de 3 anos e um menino de 2. Ambos estavam dentro de uma residência que pegou fogo na Rua Branca de Neve.

A corporação informou que militares do quartel de Sepetiba foram acionados para o local por volta das 19h05 e encontraram as crianças já em óbito.

Às 21h15, as equipes continuavam trabalhando para apagar as chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.