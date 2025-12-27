Cariocas e turistas lotaram Praia de Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (27) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 16:59

Rio - Com tempo estável e poucas nuvens no céu, o município do Rio alcançou a temperatura máxima de 35,5°C neste sábado (27). Segundo o Alerta Rio, a marca foi atingida na Vila Militar, na Zona Oeste, às 12h. A mínima (20,9°C) ocorreu às 6h em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

A cidade segue no Nível de Calor 3 desde a última quarta-feira (24). A entrada na categoria acontece quando há registro de calor alto (entre 36°C e 40°C), com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias seguidos, sendo este sábado (27) o terceiro dia consecutivo nesta condição.

Esta fase serve para monitorar e alertar sobre impactos na saúde humana, com intensificação de campanhas de comunicação e de ações de mitigação. O Nível de Calor 3 antecede outros dois considerados mais críticos pela Prefeitura do Rio. O índice é resultado de uma combinação de temperatura e umidade, medição mais utilizada em escala planetária.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio está dentro de uma zona considerada como Grande Perigo devido a uma onda de calor, que ocorre quando há uma temperatura 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias. Esse cenário deve continuar até a próxima segunda-feira (29).

Praias lotadas

DIA, banhistas e comerciantes falaram sobre os cuidados com as altas temperaturas. Com o tempo estável e o intenso calor, cariocas e turistas lotaram praias do Rio e de Niterói, na Região Metropolitana. Ao

"Tem que ter muito filtro solar, beber muita água e bastante líquido. Não está fácil mesmo. Fim de semana aproveito para vir para cá [praia], pegar um ventinho. Esse calor muito forte eu não gosto, eu trabalho em casa e nesse período minha conta de luz vai lá para cima porque fico com o ar condicionado ligado", disse o contador Gustavo Rodrigues, de 47 anos, enquanto aproveitava o sol na Praia de Icaraí, em Niterói.

Com uma barraquinha em Icaraí há 40 anos, o comerciante Dorval Dias explicou que a época do verão é a melhor para vendas.



"Agora até o Carnaval fica bom, que continue esse calor assim. Eu sei que muita gente não gosta, mas realmente é uma beleza pra mim. Mas assim, quando chego em casa, eu já chego jantando e dormindo, de tão cansado. Mas no outro dia eu já acordo com toda essa disposição. Eu comecei aqui em 1986 e estou aqui até hoje, graças a Deus", narrou.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (28), o tempo seguirá sem alterações significativas. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 40ºC e mínima de 21ºC.



Na segunda-feira (29), o tempo começa a mudar devido a áreas de instabilidade associadas ao calor. A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva a partir do final da tarde. A temperatura máxima será de 39ºC e mínima de 20ºC.



Na terça-feira (30), também há possibilidade de pancadas isoladas de chuva na tarde e na noite. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 34ºC e mínima de 20ºC.



Na quarta-feira (31), em função da atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a entrada de ventos úmidos, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 37ºC e mínima de 20ºC.

Recomendações sobre o calor

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor no Rio por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.