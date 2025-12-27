Agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um colete balístico e diversas munições e carregadores - Divulgação / PMERJ

Agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um colete balístico e diversas munições e carregadores Divulgação / PMERJ

Publicado 27/12/2025 13:25

Rio - Um policial militar e um traficante foram presos em um carro na RJ-104, em Alcântara, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta sexta-feira (26).

Segundo a PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram um cerco tático em um veículo suspeito que seguia em direção ao Viaduto de Alcântara. Entre os ocupantes estavam um homem apontado como gerente do tráfico do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e um policial militar, que não tiveram os nomes divulgados.

Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um colete balístico e diversas munições e carregadores.

Ainda de acordo com a corporação, o policial militar foi conduzido à 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, subordinada à Corregedoria Geral da Corporação. Posteriormente, houve o encaminhamento para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Civil informou que os militares encaminharam a ocorrência à 73ª DP (Neves), onde os dois homens foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas.