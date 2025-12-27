O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação
Polícia prende suspeito de atropelar e agredir a ex-companheira em Realengo
Caso é investigado como tentativa de feminicídio
Crianças morrem em incêndio em Sepetiba
Vítimas estavam dentro de uma residência que pegou fogo
Deputado vai à Justiça para derrubar 'gratificação faroeste' no Rio
Lei bonifica policial que 'neutraliza criminosos'
Aeronave que caiu em Copacabana não tinha autorização para realizar a campanha publicitária
Segundo a Prefeitura do Rio, a empresa foi autuada por publicidade irregular
Passageira que morreu esfaqueada em assalto a BRT é enterrada
Sepultamento de Priscila da Silva Almeida aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap
Jovem desaparece após encontro com grupo de terapia em Niterói
Pedro Henrique Haddad Ricas tem quadro de esquizofrenia e foi visto pela última vez nesta sexta-feira (26), em Icaraí
