O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação

Publicado 27/12/2025 22:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (27), um suspeito de atropelar e agredir a ex-companheira em Realengo, na Zona Oeste. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

O crime ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (26). Segundo a advogada Adriana Perez, que representa a vítima, o homem atropelou a ex de forma intencional e depois a agrediu com golpes na cabeça, inclusive usando um capacete. As agressões só pararam com a intervenção de terceiros.

A mulher foi socorrida, encaminhada a uma unidade de saúde da região e já recebeu alta. A vítima teve ferimentos na cabeça - precisando levar pontos - e no rosto.

O relacionamento do casal durou sete anos, gerando dois filhos. Ambos estavam separados há dois anos. No entanto, de acordo com Perez, o suspeito não aceitava o fim da relação, que foi marcada por episódios de violência.

"Ela é vítima recorrente de violência doméstica, tendo sofrido ameaças reiteradas, tanto presencialmente quanto por meio de redes sociais, além de agressões físicas e psicológicas, todas já formalmente denunciadas, existindo diversos boletins de ocorrência em desfavor do agressor. Há, ainda, registros de violência patrimonial, como a destruição do veículo utilizado por ela para garantir seu sustento, bem como episódios de violência praticados na presença dos filhos, evidenciando um histórico contínuo de escalada de agressividade. O que se viu ontem [sexta] foi o ápice de uma sequência de violências, culminando na tentativa de ceifar a vida da vítima", disse a advogada.

O crime foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, responsável pela prisão. A Patrulha Maria da Penha também acompanha o caso.