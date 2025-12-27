Pedro Henrique Haddad Ricas - Divulgação

Pedro Henrique Haddad RicasDivulgação

Publicado 27/12/2025 17:23

Rio - A família de Pedro Henrique Haddad Ricas, 30 anos, busca informações sobre o paradeiro do jovem. Ele foi visto pela última vez na tarde desta sexta-feira (26), em Icaraí, Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana. Ele sofre com um quadro de esquizofrenia há dois anos e estava fazendo terapia em grupo pouco antes de sumir.

"Ele saiu do grupo e avisou que estava indo para casa almoçar, era por volta de 12h40. E desde então, ele não chegou em casa. Minha irmã disse no grupo da família que estava preocupada, e aí eu andei pelo bairro de Santa Rosa, onde ele já morou. O pai já foi procurar, a madrasta, primos... todo mundo o procurando em Niterói", relatou Adriana, tia de Pedro.

De acordo com ela, o sobrinho mora atualmente em Pendotiba, na região administrativa de Niterói, mas foi visto pela última vez na Avenida Sete de Setembro, 317, em Icaraí, vestindo bermuda e camisa bege. Ele teria sido notado saindo do prédio onde fazia terapia na companhia de um amigo, por volta das 11h45.

Adriana informou ainda que ele desligou o celular e não utilizou o cartão de ônibus de Niterói para se locomover. "Ele é um rapaz muito bom, sabe? Não tem maldade nenhuma no coração dele, e as pessoas se aproveitam muito dessa situação porque veem que podem pedir alguma coisa. A gente fica aqui imaginando o que aconteceu. Só me vem na cabeça ele jogando cartas com a gente, brincando. Enfim, ele vai estar de volta com a gente", disse Adriana, emocionada.

Agentes da Guarda Municipal, da Segurança Presente de Niterói e da Polícia Militar foram acionadas e estão atuando para encontrá-lo.



Qualquer informação deve ser encaminhada para o número +55 (21) 98899-8971.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Larissa Amaral.