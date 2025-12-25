Cariocas aproveitaram o Natal na Praia do Leme, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta

Publicado 25/12/2025 07:54

Rio – A cidade do Rio segue no nível de calor 3 nesta quinta-feira (25), de acordo com o Centro de Operações do município. O estágio, confirmado às 15h45 desta quarta-feira (24) , é definido quando a capital fluminense alcança um índice considerado alto, entre 36º C e 40º C. E segundo a previsão, os próximos dias devem permanecer quentes.

A quinta-feira (25) de Natal seguirá sem chuva e com altas temperaturas. De acordo com a previsão do Sistema Alerta Rio, o dia terá poucas nuvens no céu, ventos fracos a moderados e máxima prevista de 40°C.

Na sexta-feira (26) o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, ventos fracos a moderados e temperaturas entre 40ºC e 21ºC. O panorama no sábado (27) será parecido com o dia anterior, com a máxima podendo chegar aos 39ºC e a mínima aos 20ºC.

Já no domingo (28) o tempo muda um pouco. O dia deve ser parcialmente nublado, de muito calor e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperatura podendo atingir os 40ºC. A mínima é de 19ºC.

Na segunda-feira (29), o céu volta a ficar parcialmente nublado a claro, com uma máxima de 39ºC, sem chuva e com ventos fracos.

Como amenizar efeitos do calor

Como o Calor 3 é o nível que antecede os dois cenários considerados mais críticos, a Prefeitura fez uma série de recomendações para que a população possa minimizar os efeitos do calor nesta noite. São elas:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações (COR) Rio e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

A Prefeitura destaca, ainda, que a mudança no estágio do Protocolo de Calor não altera o estágio operacional da cidade, que segue sendo o 1.