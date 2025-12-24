O Calor 3 é o antepenúltimo na escala dos estágios mais críticos de temperaturas elevadas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O Calor 3 é o antepenúltimo na escala dos estágios mais críticos de temperaturas elevadasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/12/2025 17:22

Rio – A Prefeitura do Rio divulgou que a cidade entrou no nível de Calor 3 às 15h45 desta quarta-feira (24). O estágio é definido quando a capital fluminense, que estava no Calor 2 desde terça (23) , alcança um índice considerado alto (entre 36º C e 40º C).

Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão de temperatura máxima para esta véspera de Natal é de 40º C. Com tempo estável, a tendência é de pouca nebulosidade, ventos fracos a moderados e sem ocorrência de chuva.

Como o Calor 3 é o nível que antecede os dois cenários considerados mais críticos, a Prefeitura fez uma série de recomendações para que a população possa minimizar os efeitos do calor nesta noite. São elas:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

As atualizações sobre os níveis de calor podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do Centro de Operações Rio e da SMS.

A Prefeitura salienta ainda que a mudança no estágio do Protocolo de Calor não altera o estágio operacional da cidade, que segue sendo o 1.