O Calor 3 é o antepenúltimo na escala dos estágios mais críticos de temperaturas elevadasReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Rio entra no nível de Calor 3 com temperatura máxima de 40ª C
Roupas frescas, alimentação leve e hidratação estão entre as recomendações para a noite que antecede o Natal
Homem é preso no Galeão após engolir 80 cápsulas de cocaína
Até a manhã desta quarta (24), ele já havia expelido mais da metade do material
PM prende três suspeitos que carregavam um corpo dentro de carro em Campo Grande
Um outro homem, que passava pelo local, foi detido por tentar furtar uma arma que estava no veículo da vítima
Grávida morta na Rocinha: Polícia Civil tem nova linha de investigação
Augusto Dias da Silva, namorado de Géssica Oliveira de Souza chegou a ser preso, mas liberado após feminicídio ser descartado
Incêndio atinge galpão de escola de samba no Complexo da Maré
Explosões, fumaça intensa e risco de propagação do fogo assustaram moradores da comunidade Nova Holanda
Hospital Municipal Souza Aguiar ganha novo setor de pediatria
Prefeito Eduardo Paes distribuiu presentes para crianças internadas
