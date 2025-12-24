Policiais apreenderam armas de fogo com os suspeitos - Reprodução/Instagram

Policiais apreenderam armas de fogo com os suspeitos

24/12/2025

Rio – Policiais do 40º BPM (Campo Grande) prenderam três homens transportando um corpo por Campo Grande, na Zona Oeste, nesta terça-feira (23). A identificação da vítima não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando desconfiaram do trio, a bordo de um carro em alta velocidade. Ao realizarem um cerco, alcançaram os suspeitos na Estrada das Capoeiras e constataram que havia um homem, de aproximadamente 24 anos, morto no interior do veículo - o corpo está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A equipe apreendeu na ação duas pistolas e as encaminhou, junto com os presos, à 35ª DP (Campo Grande).

Já a Polícia Civil informou que, durante a ação, um outro homem, que passava pelo local, tentou furtar uma arma que estava no automóvel que seria da vítima, mas acabou detido por um policial civil de folga e levado à mesma delegacia, onde recebeu autuação em flagrante por furto.

Além dos três presos que transportavam o cadáver, os PMs também conduziram mais duas pessoas à 35ª DP. Na distrital, elas apenas prestaram depoimento antes de serem liberadas. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).