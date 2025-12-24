Policiais apreenderam armas de fogo com os suspeitosReprodução/Instagram
PM prende três suspeitos que carregavam um corpo dentro de carro em Campo Grande
Um outro homem, que passava pelo local, foi detido por tentar furtar uma arma que estava no veículo da vítima
Grávida morta na Rocinha: Polícia Civil tem nova linha de investigação
Augusto Dias da Silva, namorado de Géssica Oliveira de Souza chegou a ser preso, mas liberado após feminicídio ser descartado
Incêndio atinge galpão de escola de samba no Complexo da Maré
Explosões, fumaça intensa e risco de propagação do fogo assustaram moradores da comunidade Nova Holanda
Hospital Municipal Souza Aguiar ganha novo setor de pediatria
Prefeito Eduardo Paes distribuiu presentes para crianças internadas
Carga de bebidas avaliada em mais de R$ 27 mil é recuperada na Zona Norte
Ocorrência aconteceu próximo ao acesso da comunidade de Manguinhos
Prefeitura instala contêineres de lixo no Morro do Trem
Equipamentos foram distribuídos em ruas da comunidade para organizar o descarte de resíduos
