Suspeito já conseguiu expelir 57 cápsulas das 80 que ingeriuDivulgação/PF

Publicado 24/12/2025 16:37

Rio – Policiais federais prenderam nesta terça-feira (23), no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, um homem que havia engolido cerca de 80 cápsulas de cocaína. Ele estava prestes a embarcar em um voo com destino a Paris, na França.

Segundo a Polícia Federal, agentes da Delegacia Especial da corporação no aeroporto realizavam fiscalizações de rotina quando constataram a ingestão da droga. O suspeito, de 36 anos, confirmou que havia engolido as cápsulas.

Policiais do17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados e encaminharam o homem a uma unidade de saúde devido à ingestão dos invólucros. Até a manhã desta quarta (24), ele já havia expelido 57 cápsulas.

Ainda de acordo com a PF, o preso permanecerá hospitalizado até que consiga expelir toda o material entorpecente. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e será levado sistema prisional estadual assim que tiver alta hospitalar.