Militares procuram pelo piloto com helicóptero e embarcações - Reprodução / Redes Sociais

Militares procuram pelo piloto com helicóptero e embarcaçõesReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 13:35

Rio - Um avião de propaganda caiu no mar de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da tarde deste sábado (27). Acionados por volta de 12h30, os Bombeiros realizaram buscas pelo piloto do monomotor e encontraram um corpo na altura do Posto 3. A praia estava lotada no momento do acidente, que assustou os banhistas em toda a orla.

fotogaleria

Nas redes sociais, testemunhas relataram um barulho muito alto durante a queda. Vídeos filmados pelos banhistas mostram os cerca de 30 militares procurando pela vítima com helicóptero, drones, motos aquáticas, embarcações infláveis e equipes de mergulho. As buscas ainda contaram o uso de um sonar, equipamento que capta imagens do fundo do mar.

Segundo a Torre de Jacarepaguá, somente o piloto estava a bordo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a identificação da vítima.

De acordo com o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, a empresa do monomotor informou que essa era a primeira vez que o piloto realizava um voo neste tipo de aeronave.