Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas retornou após cinco anos Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 12:38

Rio - A programação cultural que marcou o retorno da Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, após um hiato de cinco anos, se encerra neste domingo (28), com a apresentação do grupo infantojuvenil Orquestra Harmônicos de Conservatória, acompanhada pela cantora e compositora Juliana Maia, às 17h50, no Complexo Lagoon. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site oficial de bilheteria.

fotogaleria

Formada por crianças e jovens, a orquestra desenvolve um trabalho de formação musical que beneficia dezenas de estudantes da região. “É o Vale do Café ocupando um dos cenários mais emblemáticos do Brasil, levando consigo história, tradição e novas gerações de talentos”, celebra a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

Estão confirmados também no domingo a roda de samba Chora Batucada, às 19h05, e show do cantor e compositor JP Silva, às 20h30. Apesar do fim das atividades culturais no Lagoon, a árvore da Lagoa permanecerá acesa das 19h à meia-noite, até 6 de janeiro.

Árvore de Botafogo

Os eventos na Enseada de Botafogo, que recebe uma árvore flutuante de Natal, pela primeira vez, também entram na reta final. Neste domingo (28), a programação começa às 16h, com uma oficina do grupo Circo no Ato, seguida, às 17h, pelo show do Forró da Taylor.



Já no sábado (3), às 17h, a DJ Camila Brunetta comanda a festa. Fechando a programação, entra o bloco de Carnaval Que Pena Amor, que se apresenta às 17h no domingo (4).

A árvore de Botafogo, que vem atraindo uma multidão de cariocas e turistas, seguirá acesa até o dia 6 de janeiro.