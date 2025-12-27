Clínica da Família Dymas Joseph Pellegrin foi inaugurada no Morro do Banco, no Itanhangá - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Clínica da Família Dymas Joseph Pellegrin foi inaugurada no Morro do Banco, no ItanhangáFabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 27/12/2025 14:08

A prefeitura inaugurou a Clínica da Família Dymas Joseph Pellegrin, no Morro do Banco, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio, neste sábado (27). A nova unidade de Atenção Primária é a 240ª da cidade e conta com três equipes de saúde da família, cada uma formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, num total de 32 profissionais, beneficiando aproximadamente 11 mil moradores das comunidades da Tijuquinha e Morro do Banco.

fotogaleria

O espaço conta, ainda, com três consultórios médicos, sala de imunização e farmácia. No local, os pacientes terão acesso a atendimento clínico, vacinação, testes rápidos, pré-natal, além de prevenção, acompanhamento e tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, HIV e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O espaço conta, ainda, com três consultórios médicos, sala de imunização e farmácia. No local, os pacientes terão acesso a atendimento clínico, vacinação, testes rápidos, pré-natal, além de prevenção, acompanhamento e tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, HIV e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

"Consolidamos aqui o aumento da cobertura de saúde da família, a recomposição de todas as equipes de saúde da família. Essa unidade vai fazer todo o pré-natal da comunidade, acompanhamento das crianças no primeiro ano de vida, dos idosos, pacientes com doenças crônicas", disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

O prefeito Eduardo Paes também acompanhou a cerimônia.