Corpo do homem na areiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 11:53

Rio - Um homem de 50 anos morreu afogado na Praia de Charitas, em Niterói, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (26).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Niterói foram acionados por volta das 17h50 para Charitas, altura do número 461 da Avenida Prefeito Sílvio Picanço. No local, militares constataram a morte da vítima, identificada como Marcelo S. Gonçalves. Em seguida, o corpo foi levado para o IML da cidade.

Nas redes sociais, internautas afirmaram que o corpo foi encontrado por banhistas ainda durante a manhã.

A reportagem ainda tenta contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso.