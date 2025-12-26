Copacabana é a área que demandará mais atenção do plano integrado de segurança do Governo - Estefan Radovicz/Arquivo O Dia

Publicado 26/12/2025 17:20

Rio – O Governo do Rio de Janeiro apresentou, nesta sexta-feira (26), o plano integrado de segurança para as festas de Réveillon em todo o estado, na próxima quarta-feira (31). Ao todo, 28.700 agentes, de diferentes corporações, estarão nas ruas, em tempo integral, atuando em patrulhamentos, bloqueios, ações preventivas e atendimentos a ocorrências.

“Deixo um recado muito claro para moradores e visitantes. Venham para o Rio, passem o Réveillon aqui, que será um Réveillon de alegria, mas, sobretudo, de paz. É uma operação grande, complexa, mas o Estado está muito preparado para receber os turistas e proporcionar um ótimo Ano Novo àqueles que também moram aqui”, afirmou o governador Cláudio Castro durante a apresentação do plano.

Do total do efetivo, a maioria será de policiais militares: 23 mil. Somente em Copacabana, onde são esperados 2,5 milhões de pessoas, serão 3.500 PMs, que estarão em 17 pontos de revista, com uso de reconhecimento facial e detectores de metal; pontos de bloqueio e revista nas vias de acesso; 78 torres de observação, distribuídas pelo canteiro central, calçadão, espelho d’água e entorno dos três palcos; 70 pontos de baseamento de viaturas; e em uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM), que usará ainda três drones em toda a orla.

A PM - que também vai operar em outros bairros, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Leblon, Ipanema, Flamengo e Botafogo, além de pontos fora da capital em Niterói, na Região dos Lagos e na Costa Verde - disponibilizará 3.224 viaturas, das quais 300 estarão equipadas com câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas. A tecnologia, que oferece uma capacidade maior de identificação em tempo real de foragidos e veículos irregulares, será utilizada pela primeira vez em um evento de grande porte no Rio.

Já a Polícia Civil terá 3.800 agentes, com atenção especial para delegacias situadas em áreas de maios movimentação, como Copacabana, Leblon, Zona Oeste, Ilha do Governador, Niterói, Madureira, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e Costa Verde.

As equipes estarão dedicadas a perícias criminais e reforços em unidades especializadas, como a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), a Delegacia do Aeroporto Internacional (DAIRJ) e a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), que vai absorver as ocorrências envolvendo adolescentes.

Lei Seca

O Corpo de Bombeiros estará presente no dia da virada com 1.500 militares, três Postos de Comando e Controle e 38 novos postos móveis de salvamento marítimo, uma novidade da corporação para este ano. A corporação terá também 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves, 13 drones e dois mega drones, com megafone, farol de busca de longo alcance e capacidade de voo em condições adversas.

Apenas em Copacabana, serão 170 bombeiros, seis forças-tarefa, 20 postos de guarda-vidas e equipes médicas tripulando motos aquáticas para atendimentos mais ágeis.

Agentes da Lei Seca farão fiscalizações nas principais áreas de eventos pela Região Metropolitana e abordagens educativas em praias e grandes concentrações de pessoas. Já o Segurança Presente estará nos acessos às praias, saídas de metrô e locais de maior fluxo, com 115 policiais e 43 viaturas.

Por fim, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) contará com aproximadamente 255 policiais penais, scanners e protocolos de segurança nas unidades prisionais. Mais de 9.900 pessoas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica, com atenção especial para Copacabana e adjacências.