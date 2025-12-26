Inquérito foi concluído pela Delegacia de Homicídios da Capital - Arquivo O Dia

Publicado 26/12/2025 18:31

De acordo com o apurado, na véspera de Natal o homem matou a companheira e, em seguida, ateou fogo no apartamento em que morava com ela, no Centro. No curso das investigações, a polícia chegou a solicitar a prisão temporária de Lucas.



Durante as buscas, nesta sexta, agentes receberam informações de que o homem havia sido atingido por tiros e encontrava-se internado no Hospital Municipal Souza Aguiar. Na ocasião, o responsável pelo feminicídio estava armado, tentando roubar pedestres na região da Lapa. Ele foi abordado por policiais militares que passavam pelo local e houve troca de tiros.



Após ser atingido, o criminoso foi socorrido, mas morreu em seguida. "Diante do fato, a DHC encerrou o inquérito que investigava a morte de Sabina Sarón Camilo Mates", informou a especializada.