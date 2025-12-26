Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) encerrou, nesta sexta-feira (26), as investigações sobre o feminicídio de Sabina Sarón Camilo Mates, após a morte do autor do crime. Lucas Marcos Cavalcanti Barros foi baleado e morto por policiais militares em decorrência de outra ação criminosa, na Lapa, região central do Rio, um dia depois do feminicídio.
De acordo com o apurado, na véspera de Natal o homem matou a companheira e, em seguida, ateou fogo no apartamento em que morava com ela, no Centro. No curso das investigações, a polícia chegou a solicitar a prisão temporária de Lucas.
Durante as buscas, nesta sexta, agentes receberam informações de que o homem havia sido atingido por tiros e encontrava-se internado no Hospital Municipal Souza Aguiar. Na ocasião, o responsável pelo feminicídio estava armado, tentando roubar pedestres na região da Lapa. Ele foi abordado por policiais militares que passavam pelo local e houve troca de tiros.
Após ser atingido, o criminoso foi socorrido, mas morreu em seguida. "Diante do fato, a DHC encerrou o inquérito que investigava a morte de Sabina Sarón Camilo Mates", informou a especializada.
