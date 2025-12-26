Uma arma de fogo foi apreendida na ação Reprodução
Suspeito é baleado durante abordagem policial na Lapa
Homem foi detido após denúncia de tentativa de roubo na Avenida Mem de Sá
Líder de tráfico de drogas na Bahia é preso na Barra da Tijuca
Carlos Alberto do Amor Divino Silva, conhecido como 'Formiga', foi localizado dentro de um shopping
Mulher morre em atropelamento na Barra da Tijuca
Vítima, identificada como Maria Almeida, de 45 anos, foi atingida por veículo na Avenida das Américas
Foragido da Justiça por estupro é preso em São Gonçalo
De acordo com as investigações, o homem apresentava histórico de comportamento agressivo
Acidente envolvendo duas motos no Túnel Rebouças deixa um morto e três feridos
Colisão causou grande retenção no trânsito durante madrugada
PM é baleado durante tentativa de abordagem em Itaboraí
O agente estava de serviço pelo projeto Manilha Presente no momento em que acabou atingido
PM bate recorde de apreensão de fuzis no Rio: 90% vêm do exterior
O 41º BPM (Irajá) foi a unidade que mais apreendeu esse tipo de armamento em 2025
