Uma arma de fogo foi apreendida na ação Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio -  Um homem foi baleado e morreu na noite de quinta-feira (25), durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Mem de Sá, na Lapa, região central do Rio. A ação ocorreu após policiais do 5º BPM serem alertados sobre uma tentativa de roubo na região.
Segundo a PM, o suspeito foi localizado e, durante a abordagem, acabou sendo atingido por disparos efetuados pelos agentes. Os policiais apreenderam uma arma com ele.
Posteriormente, a Polícia Civil identificou o homem como Lucas Marcos Cavalcanti Barros, apontado como autor do feminicídio de Sabina Sarón Camilo Mates. Com a morte do suspeito, a Delegacia de Homicídios encerrou o inquérito.