Uma arma de fogo foi apreendida na ação - Reprodução

Publicado 26/12/2025 09:12 | Atualizado 27/12/2025 11:03

Rio - Um homem foi baleado e morreu na noite de quinta-feira (25), durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Mem de Sá, na Lapa, região central do Rio. A ação ocorreu após policiais do 5º BPM serem alertados sobre uma tentativa de roubo na região.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado e, durante a abordagem, acabou sendo atingido por disparos efetuados pelos agentes. Os policiais apreenderam uma arma com ele.