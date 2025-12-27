Caso foi investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) - Reprodução

Publicado 27/12/2025 09:39

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, na manhã desta sexta-feira (26), um homem de 30 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro, ocorrido em 2022.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi localizado no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana, após monitoramento da unidade.



Segundo as investigações, o homem apresentava histórico de comportamento agressivo, com registros anteriores de violência doméstica envolvendo a vítima e outra ex-companheira, em períodos de tempo diferentes.

Contra ele, foi expedido um mandado de prisão, porém o homem ainda não havia cumprido a pena.