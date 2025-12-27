O policial precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Arquivo

Publicado 27/12/2025 08:05

Rio - O policial militar Moacyr Eduardo Neto, de 33 anos, foi baleado na RJ-104, altura do bairro Apolo II, em Itaboraí, na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (26). Segundo a corporação, o agente estava de serviço pelo projeto Manilha Presente no momento em que acabou atingido.

Na ocasião, criminosos armados em um veículo desobedeceram a ordem de parada e atiraram na direção da equipe. O policial precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde passou por cirurgia. A unidade hospitalar informou que o paciente encontra-se estável.

Ainda segundo a PM, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar a entrada da vítima na unidade de saúde, que relatou os fatos. Já os bandidos conseguiram fugir.



A ocorrência está a cargo da 74ª DP (Alcântara).