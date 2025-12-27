'Formiga' foi localizado por policiais dentro de shopping na Barra da Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 10:52

Rio – Durante uma operação realizada nesta sexta-feira (26), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, policiais militares prenderam um homem apontado como o líder do tráfico de drogas da “Tropa do Formiga”, grupo ligado ao Comando Vermelho que atua no município Feira de Santana, na Bahia.



Carlos Alberto do Amor Divino Silva, de 39 anos, conhecido como “Formiga”, foi localizado dentro de um shopping por agentes da Subsecretaria de Inteligência da PM e do Grupo de atuação especial no combate ao crime organizado (Gaeco) da Bahia. Informações repassadas pelo Disque Denúncia também contribuíram para a ação.



Formiga foi levado inicialmente à 18ª DP (Praça da Bandeira) e, em seguida, transferido para uma unidade prisional do Rio, onde ficará à disposição do Judiciário da Bahia.