Maria Almeida foi atingida por carro e não resistiu aos ferimentosReprodução/Redes Sociais
Mulher morre em atropelamento na Barra da Tijuca
Vítima, identificada como Maria Almeida, de 45 anos, foi atingida por veículo na Avenida das Américas
Mulher morre em atropelamento na Barra da Tijuca
Vítima, identificada como Maria Almeida, de 45 anos, foi atingida por veículo na Avenida das Américas
Foragido da Justiça por estupro é preso em São Gonçalo
De acordo com as investigações, o homem apresentava histórico de comportamento agressivo
Acidente envolvendo duas motos no Túnel Rebouças deixa um morto e três feridos
Colisão causou grande retenção no trânsito durante madrugada
PM é baleado durante tentativa de abordagem em Itaboraí
O agente estava de serviço pelo projeto Manilha Presente no momento em que acabou atingido
PM bate recorde de apreensão de fuzis no Rio: 90% vêm do exterior
O 41º BPM (Irajá) foi a unidade que mais apreendeu esse tipo de armamento em 2025
Passageira relatou insegurança momentos antes de ser morta em assalto no BRT
Priscilla da Silva Almeida tinha 40 anos e foi abordada por um criminoso na manhã de Natal, na altura da estação Rubem Vaz, em Bonsucesso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.