Maria Almeida foi atingida por carro e não resistiu aos ferimentos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/12/2025 09:56 | Atualizado 27/12/2025 10:00

Rio - Uma mulher morreu em um atropelamento, na noite desta sexta-feira (26), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. De acordo com relatos, Maria Almeida, de 45 anos, foi atingida por um carro, na Avenida das Américas, próxima ao condomínio Riserva Uno, e acabou não resistindo aos ferimentos.

Segundo o Corpo do Bombeiros, o quartel da Barra foi acionado às 23h40 para recolhimento em via pública, na Avenida das Américas, altura do nº 10.017, e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. Não há informações sobre o sepultamento de Maria. Em uma publicação nas redes sociais, moradores afirmam que na região pedestres costumam atravessar a pista fora da faixa e motoristas disputam corridas clandestinas, conhecidas como "rachas".

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento do 31º BPM (Barra da Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e a motorista que atropelou Maria foi ouvida. "As diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato", afirmou a corporação.