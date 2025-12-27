Colisão provocou interdição de duas faixas da segunda galeria - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 27/12/2025 08:55

Rio - Um jovem de 22 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos no Túnel Rebouças, sentido Lagoa, no fim da noite desta sexta-feira (26). Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado por volta da meia-noite. No local, os militares constataram a morte do homem, que não teve a identidade revelada, e atenderam outras três vítimas, de 18, 22 e 23 anos, com ferimentos leves.

A colisão provocou a interdição de duas faixas da segunda galeria, causando grande retenção no trânsito durante a madrugada.

De acordo com o Centro de Operações, o CET-Rio também esteve no local, e as pistas foram liberadas por volta das 4h deste sábado (27), quando o trânsito passou a fluir normalmente.