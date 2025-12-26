Parque Madureira recebeu diversos banhistas em mais um dia de calor intenso no Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/12/2025 09:06

Rio – O início do verão segue provocando uma onda de temperaturas extremas no Rio. A cidade permanece, nesta sexta-feira (26), no terceiro nível do Protocolo de Calor, o que tem causado um aumento no número de atendimentos de urgência em unidades de saúde nos últimos dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com o aumento do calor, cariocas estão se refrescando em diferentes pontos da cidade. Enquanto alguns preferem as praias, Dinamar dos Santos, de 59 anos, levou os netos ao Parque Madureira, Zona Norte. O passeio em família tem o objetivo de aproveitar as fontes e "cascatas" do local.

"Essa é a quarta vez que venho aqui. Eu já vim pela minha igreja, por uma ação social do meu trabalho. Para me banhar, é a primeira vez. É mais por causa dos netos, para eles se refrescarem", explicou a mulher ao DIA. Ela é moradora da região e levou uma mochila com lanches e água.

"Água é tudo. A gente fica com uma sensação de quentura dentro do corpo, aquilo faz um mal danado, dá uma dor de cabeça. E tem que beber água, muita água, o dia todo, se possível."

Quem também compareceu pela primeira vez ao Parque Madureira para se banhar foi a caixa Verônica Prudêncio, 52, de Realengo. Ela aproveitou o dia de folga para levar suas crianças ao local. "Elas estão adorando. Já deu para pegar um solzinho e se refrescar. Está muito quente. Tem que vir para o Parque curtir."

Verônica contou, ainda, que pretende ir mais vezes ao espaço. "Tem que andar o parque todo, pegamos só até a metade. Ainda tem mais lá para frente", explicou.

Ana Cristina Borges, 56, foi ao Parque de Madureira com sua filha, Núbia Borges, 38, e os netos para passear no local. "O calor tá intenso. Só vindo pro chuveirão mesmo. Ficar em casa não dá. Esse refresco, no calor que está, é muito bom. Estamos aproveitando as férias das crianças", afirmou Ana.

Mais de mil atendimentos devido ao calor

Nas últimas terça (23), quarta (24), quando o Rio entrou em níveis de calor 2 e 3 , respectivamente, e quinta-feira (25), clínicas, postos e hospitais municipais registraram 1347 ocorrências possivelmente relacionadas ao calor intenso. Tontura, fraqueza e desmaio foram as mais frequentes entre os pacientes.

"Os atendimentos relacionados ao calor tiveram uma elevação compatível com o nível de calor 3", destaca a pasta. Queimaduras solares também tiveram um aumento, comparado com a média em dias de calor nível 1.

Previsão indica quando pode voltar a chover

Na sexta-feira, o céu permanece claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com ventos fracos a moderados e temperaturas de 40ºC a 21ºC. No sábado (27), o panorama será parecido: a máxima pode chegar aos 39ºC e a mínima, aos 20ºC.

No domingo (28), o dia deve ser parcialmente nublado, de muito calor e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperatura podendo atingir os 40ºC. A mínima é de 19ºC.

Já na segunda-feira (29), o tempo muda um pouco. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com máxima de 40ºC e mínima de 22ºC, ainda sem chuva. Na terça-feira (30), no entanto, está prevista uma chuva fraca a isolada durante a tarde e noite, com temperaturas entre 35ºC e 21ºC.

Orientações

Como o Calor 3 é o nível que antecede os dois cenários considerados mais críticos, a Prefeitura fez uma série de recomendações para que a população possa minimizar os efeitos do calor nesta noite. São elas:

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

- Utilize roupas leves e frescas;

- Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações (COR) Rio e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

- A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

* Colaborou Érica Martin