PM do Bope foi internado no Hospital de SaracurunaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
PM é internado em estado grave após ser baleado em Caxias
Segundo informações preliminares, ele foi atingido por um agente do Segurança Presente durante abordagem
Mortes de policiais militares no RJ sobem 43% em 2025
Ao todo, 53 agentes perderam a vida neste ano
Corpo é encontrado em imóvel incendiado no Centro
Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso
Vídeo! Carro explode em posto de gasolina em São Gonçalo
Incidente deixou dois feridos
Rio segue em estágio de calor 3 no Natal; confira a previsão para o fim de semana
De acordo com sistema da prefeitura, temperatura nos próximos dias terá máximas de 39ºC a 40ºC
Oito anos depois, AquaRio volta a bater 1 milhão de visitantes
Local registrou em 2025 um aumento de 10% em relação ao público de 2024
