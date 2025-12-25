PM do Bope foi internado no Hospital de Saracuruna - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PM do Bope foi internado no Hospital de SaracurunaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/12/2025 09:57 | Atualizado 25/12/2025 14:57

Rio – Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (24). Ele teria sido atingido por um agente do programa Segurança Presente.

Segundo informações preliminares, o PM do Bope teria sido abordado pelas autoridades em seu carro na Avenida Doutor Manoel Teles. Então, uma discussão começou e ele supostamente levou a sua mão à cintura, o que fez o outro militar reagir e disparar.

Em nota, a PM informou que de acordo com o 15º BPM (Duque de Caxias), a ocorrência não está a cargo da corporação. O agente, que não teve a identidade revelada, segue internado no Hospital de Saracuruna em estado grave.

Já o Governo do Estado destacou que "a Operação Segurança Presente vai encaminhar todas as informações para a 59ª DP (Duque de Caxias) e aguardar a apuração dos fatos". A Polícia Civil confirmou que investiga o caso.