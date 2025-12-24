O AquaRio fica na Gamboa, Região Central do RioFernando Souza/Divulgação
Oito anos depois, AquaRio volta a bater 1 milhão de visitantes
Local registrou em 2025 um aumento de 10% em relação ao público de 2024
‘Passei mal’: clientes encaram calor de 40º C nas compras de Natal de última hora no Saara
Roupa para a reunião em família e presentes estavam na lista dos consumidores
Criminoso que matou PM no Engenho Novo é preso horas depois em hospital
O sargento Belck Viana Thomaz reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado
Mãe de jovem morta em tiroteio em Irajá relata reação do filho da vítima: ‘Ainda não está assimilando’
Allana Flores, de 21 anos, estava indo a um salão de beleza quando foi atingida no peito
Rio entra no nível de Calor 3 com temperatura máxima de 40ª C
Roupas frescas, alimentação leve e hidratação estão entre as recomendações para a noite que antecede o Natal
Homem é preso no Galeão após engolir 80 cápsulas de cocaína
Até a manhã desta quarta (24), ele já havia expelido mais da metade do material
