O AquaRio fica na Gamboa, Região Central do Rio - Fernando Souza/Divulgação

Publicado 24/12/2025 21:45

Rio – O AquaRio comemorou nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, 1 milhão de visitantes em 2025. A marca não era alcançada desde 2017, ano de inauguração do equipamento, localizado na Gamboa, na Região Central da cidade.

A família de São Paulo que 'representou' a marca de 1 milhão de visitantes ao AquaRio em 2025 Divulgação

A marca de 1 milhão de visitantes foi alcançado após a entrada dos visitantes Maria Cristina Soares, Cleberson Soares e José Soares. Por isso, a família, que veio de São Paulo, ganhou um passaporte anual, que garante acesso livre ao maior aquário marinho da América do Sul.

Ainda sobre os números alcançados em 2025, o AquaRio - que se apresenta como o terceiro ponto turístico mais visitado do estado, atrás apenas do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar - obteve um crescimento de 10% na visitação na comparação com 2024. Já o fluxo de estrangeiros cresceu 90%, em relação ao mesmo período.

A propósito, quem vem de fora do Brasil representou 30% do total de visitantes, com presença majoritária de países da América do Sul, como Chile, Argentina, Colômbia, Peru e Paraguai.

Com 4,5 milhões de litros de água e cerca de 10 mil animais de aproximadamente 350 espécies, o AquaRio reúne atrações como o Reino dos Axolotes e o Grande Tanque Oceânico. O espaço também tem o caráter de centro de conservação ambiental, pesquisa científica e reprodução de animais ameaçados.