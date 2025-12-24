PM Belck Thomaz foi baleado no Engenho Novo - Reprodução

PM Belck Thomaz foi baleado no Engenho NovoReprodução

Publicado 24/12/2025 19:24

Rio – Um dos envolvidos na morte do policial militar Belck Viana Thomaz , na manhã desta quarta-feira (24), no Engenho Novo, na Zona Norte, foi preso horas após o crime. Ele estava internado em um hospital na Região Central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), após troca de informações de inteligência com PMs, constataram que um paciente havia dado entrada em uma outra unidade hospitalar com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Na sequência, durante perícia no local do crime, analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram a participação do homem ferido.



Aos policiais, o criminoso confessou ter efetuado o disparo que matou Belck Viana. Ele foi autuado em flagrante por homicídio.

O crime

O 3º sargento, lotado na Academia da Polícia Militar, transitava de motocicleta quando foi abordado pelos bandidos, que queriam roubar o veículo, nas proximidades da região conhecida como Buraco do Padre, que liga as ruas Vinte e Quatro de Maio e Arquias Cordeiro.

Depois de reagir, o militar acabou atingido na artéria femoral. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A Polícia Militar lamentou a morte do agente e prestou solidariedade aos familiares do policial.

PM morre em Padre Miguel

O agente foi o segundo assassinado em menos de 24 horas no Rio. Na tarde desta terça-feira (23), o policial militar reformado Flavio Ferreira Mathias foi morto dentro do carro em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Agentes do 14º BPM (Bangu) isolaram a área para o trabalho de perícia. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e apura a morte do militar.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamentos dois dois policiais.