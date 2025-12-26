Prisões foram realizadas por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 26/12/2025 11:48

Rio - Pai e filho foram presos em flagrante nesta quinta-feira (25) por terem mantido um homem de 76 anos em cárcere privado. O caso aconteceu no bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação foi realizada por policias da Delegacia Antissequestro (DAS), com apoio da Polícia Militar.



Segundo a Polícia Civil, o idoso conhecia os dois há cerca de 20 anos e foi atraído até o imóvel dos criminosos para prestar um suposto serviço de transporte. Ao chegar no local, ele foi rendido, teve a sua cabeça coberta com um saco plástico e passou a sofrer ameaças de morte.



Durante o período em cárcere foi exigido pela dupla R$ 60 mil para liberá-lo. Além disso, R$ 400 foram retirados da vítima e houve uma tentativa de transferência bancária no valor de R$ 7 mil, mas que acabou sendo bloqueada pelo banco.



O homem foi encontrado pelos policiais trancado em um dos quartos na residência dos criminosos, que irão responder pelos crimes de extorsão mediante privação de liberdade.