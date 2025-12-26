Apontado como assassino de Leticia, Ygor foi conduzido por agentes sob gritos de 'assassino' e 'desgraçado' - Reprodução / Redes Sociais

Apontado como assassino de Leticia, Ygor foi conduzido por agentes sob gritos de 'assassino' e 'desgraçado'Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/12/2025 09:34

Rio - Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na noite de Natal, nesta quinta-feira (25), na Rua Antônia da Mota Macedo, em Inhoaíba, na Zona Oeste. Leticia de Sousa Braga chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica. Após o ataque, o homem, identificado como Ygor Noronha, de 31 anos, foi contido e agredido por vizinhos. Ele, que também chegou a se ferir com a faca, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde está em observação e sob custódia.

Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram Ygor, sendo conduzido por policiais e militares do Corpo de Bombeiros sob gritos de "assassino" e "desgraçado". Inicialmente, o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo relatos, Leticia deixa três filhos.