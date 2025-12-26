Equipes do Barricada Zero em atuação na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, no último dia 1º de dezembro - Divulgação / PMERJ

Equipes do Barricada Zero em atuação na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, no último dia 1º de dezembroDivulgação / PMERJ

Publicado 26/12/2025 10:19

Rio – A Operação Barricada Zero removeu 6.594 toneladas de bloqueios por criminosos em 19 dias de ações efetivas, entre 24 de novembro e 22 de dezembro, em comunidades da Região Metropolitana do Rio. As retiradas permitiram a liberação de 1.555 vias e a retomada da circulação em aproximadamente 810 quilômetros de ruas.

A cidade mais impactada foi São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. No bairro de Jardim Catarina, as autoridades utilizaram retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para a retirada de 2,5 mil toneladas de entulhos, vigas metálicas e outros obstáculos.

Além disso, os outros municípios que mais receberam ações da operação são o Rio, com 1.284 toneladas removidas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas retiradas, conforme comunicado divulgado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (26).

A operação é realizada pelas polícias Militar, Civil, secretarias estaduais e prefeituras, e têm como objetivo destruir estruturas que impedem o acesso do poder público, serviços essenciais e motoristas a comunidades.