Túnel Noel Rosa, na Zona Norte do Rio é um dos alvos de grande vandalismo e furtos na cidade RioLuz

Publicado 12/01/2026 18:10

Rio - Os furtos e atos de vandalismo contra a rede de iluminação pública do Rio de Janeiro causaram um prejuízo estimado em R$ 5 milhões ao longo de 2025, segundo dados da RioLuz. Cerca de 118 quilômetros de cabos foram furtados durante este período, o equivalente a uma extensão suficiente para ligar, por iluminação, o Rio de Janeiro a Angra dos Reis. Além disso, 103 luminárias também foram levadas.

Segundo a RioLuz, esses crimes impactaram diretamente o funcionamento do sistema de iluminação em diferentes regiões da cidade, provocando apagões pontuais, aumento da sensação de insegurança e custos adicionais com reposição de materiais e manutenção emergencial

Para reduzir os danos e tentar conter os furtos, foram feitas medidas, como a substituição de 454 tampões metálicos por estruturas de concreto, a instalação de 1.143 câmeras de monitoramento em pontos considerados críticos e a troca de 153 quilômetros de cabos de cobre por alumínio, material com menor valor no mercado ilegal. Ao todo foram mais de R$ 3 milhões investidos em ações de proteção e combate aos furtos ao longo do ano.

Também foram adotadas proteções físicas em luminárias, com o uso de caixas gradeadas, como forma de dificultar a ação de criminosos. De acordo com a companhia, as ações visam reduzir a reincidência dos furtos e minimizar os impactos no serviço prestado à população.

A RioLuz orienta, em casos de furto ou vandalismo, que a população denuncie à polícia pelo telefone 190.