Paes sanciona lei que veta construções que projetem sombra na areia ou calçadão
Mudança na legislação amplia restrição e passa a vetar construções em ruas fora da orla
MPRJ denuncia dono da Outsider Tours por estelionato
Fernando Sampaio de Souza e Silva foi preso em Santa Catarina no último dia 6
Falha em alarme pode ter atrasado combate ao incêndio no Shopping Tijuca, diz brigada
Sistema seria decisivo para comunicar ao setor de segurança do centro comercial sobre a fumaça
Bombeiros liberam reabertura parcial do Shopping Tijuca
Subsolo e parte do pavimento térreo seguem interditados pelos órgãos fiscalizadores
Iluminação pública do Rio tem prejuízo de R$ 5 milhões em 2025 com furtos e vandalismo
De acordo com a RioLuz, mais de 100 quilômetros de cabos foram levados ao longo do ano
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas e mais três na Baixada
Agentes realizaram uma operação na comunidade Vai Quem Quer
