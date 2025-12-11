Projeto de Lei Completar veta construções que projetem sombra na orla do Rio independentemente da localização Érica Martins/Agência O DIA
Lei que veta construção de prédios que projetem sombra na orla do Rio é aprovada
Prefeito tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta
Problema de sinalização aumenta intervalo entre trens e lota estações de metrô
Falha aconteceu entre São Conrado e Jardim Oceânico, na Linha 4
Intérprete Wic Tavares sofre ataques racistas nas redes sociais; polícia investiga
Comentários como "Uma macaca falante" foi disparado contra a cantora, filha de Wantuir
Homem é preso por manter a mãe com Alzheimer em condições insalubres
Idosa de 78 anos foi encontrada em um imóvel sujo e desorganizado na Cidade Nova, região central do Rio
Caso Philip Haegler: instrutor que colidiu com bicampeão é indiciado por homicídio culposo
Polícia Civil concluiu que houve negligência de Sergio Manoel da Silva no dia do acidente
'Todo santo dia': moradores de Jacarepaguá sofrem com sinais apagados
Problema seria resultado de furtos recorrentes de cabos praticados por usuários de drogas
