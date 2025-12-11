Problema de sinalização aconteceu entre as estações São Conrado e Jardim Oceânico - Divulgação

Publicado 11/12/2025 22:08 | Atualizado 11/12/2025 22:18

Rio - Um problema de sinalização atrapalhou o tráfego da Linha 4 do Metrô e lotou as plataformas das estações no fim da tarde desta quinta-feira (11). O impacto foi ainda maior por causa da movimentação de torcedores de Vasco e Fluminense que seguiam para o Maracanã, na Zona Norte, onde os dois times se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com o Metrô Rio, o problema aconteceu no trecho entre São Conrado e Jardim Oceânico. Funcionários da concessionária foram acionados e normalizaram o serviço no início da noite.