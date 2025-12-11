Câmera de elevador flagrou as agressões cometidas por Erick Hernandez - Reprodução

Câmera de elevador flagrou as agressões cometidas por Erick HernandezReprodução

Publicado 11/12/2025 19:35

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o turista norte-americano Eric Christian Diaz Hernandez, filmado espancando a companheira, de mesma nacionalidade, dentro do elevador de um edifício em Botafogo, na Zona Sul. As agressões ocorreram em 26 de outubro, mas as imagens só se tornaram públicas nesta semana.

De acordo com a denúncia do MPRJ - na qual também consta pedido de indenização pelos danos causados à vítima -, Eric aplicou vários socos no rosto e no corpo da vítima, que usa as mãos para tentar se defender. As imagens mostram 23 golpes. O casal, que estava junto havia cerca de cinco anos, veio ao Rio a passeio e se encontrava hospedado em um apartamento alugado por temporada, via aplicativo.

Veja o vídeo

Câmera de elevador filma turista americano espancando a companheira na Zona Sul do Rio



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/fiKrlw1yiK — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2025

O agressor foi preso em flagrante por policiais militares, que o conduziram à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT).

A denúncia foi feita três dias após o crime. Nesta terça-feira (9), Erick participou de audiência de instrução no I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Na ocasião, a defesa solicitou a devolução do passaporte do réu, mas o Juízo declinou por causa da gravidade dos fatos e da necessidade de conclusão da fase de instruções. O MPRJ informou que aguarda as próximas etapas do processo determinadas pela Justiça para dar continuidade ao processo.