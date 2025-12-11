Philip Haegler era bicampeão de asa-delta e ex-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre - Divulgação

Publicado 11/12/2025 20:55 | Atualizado 11/12/2025 21:56





Em depoimento, Sergio Manoel já havia reconhecido o erro. Segundo o instrutor, ele desviou o olhar para baixo por alguns segundos para soltar a perneira do aluno justamente quando se aproximava da área de pouso. Ao perder a visão panorâmica, ele se assustou com o parapente conduzido por Haegler e não conseguiu evitar a colisão. Rio - O instrutor de asa-delta Sergio Manoel da Silva foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte do bicampeão brasileiro da modalidade, Philip Haegler . A 15ª DP (Gávea) concluiu que houve negligência do profissional durante o voo e que um descuido em pleno ar causou o acidente fatal ocorrido em 20 de novembro, em São Conrado, Zona Sul do Rio.Em depoimento, Sergio Manoel já havia reconhecido o erro. Segundo o instrutor, ele desviou o olhar para baixo por alguns segundos para soltar a perneira do aluno justamente quando se aproximava da área de pouso. Ao perder a visão panorâmica, ele se assustou com o parapente conduzido por Haegler e não conseguiu evitar a colisão.

Um vídeo registrou o acidente fatal do bicampeão brasileiro. Nas imagens, é possível ver uma asa-delta passando muito próxima ao parapente pilotado por Phil. Ele tenta desviar, mas perde o controle do equipamento, atinge um prédio de 11 andares e cai no hall do edifício. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Considerado uma referência no esporte, a morte dele foi lamentada por toda a comunidade do voo livre. Ex-presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), o atleta era visto como um ícone da modalidade. Ele acabou cremado no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, no dia em que completaria 60 anos.